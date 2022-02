Ecco come appare l’Elden Ring in un formato di ray tracing ultra ampio

Il Versione PC Da anello anticochi ha superato 890.000 giocatori Sincrono su Steam, Errori relativamente gravi E con l’assenza di alcune funzionalità che rendono brutto l’intero gioco premium. comunque, il moderati Mettersi al lavoro E non sono stati lenti ad aggiungere da soli quelle funzionalità mancanti.

Uno di loro è tracciamento dei raggi. Lo ha annunciato Bandai Namco Il ray tracing è ufficialmente implementato In un aggiornamento futuro che non è scaduto, ed è probabile che sarà limitato alle versioni per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e possibilmente Xbox Series S.

I due video che condividiamo in questa notizia provengono dai nostri canali YouTube Giardino degli occhi E il sogni digitali rispettivamente, Aggiungi la loro versione di questa tecnologia di illuminazione. Il primo ha raggiunto questo obiettivo utilizzando i filtri Reshade RTGI di Pascal Gleicher. secondo con GI oltre ogni limite. Tuttavia, per scaricarlo, è necessario essere abbonati a Patreon per questi moderati (Il link è nella descrizione dei due video).

video Giardino degli occhi Ha anche una funzionalità sconosciuta nei giochi FromSoftware ad eccezione di Dark Souls rimasterizzato: compatibilità con Risoluzioni ultra precise, consentendo un rapporto di aspetto 21:9 dello schermo e fornendo così ambienti più eccitanti. Inoltre, video sogni digitali riflette anche Come funzionerà il gioco senza limitazioni di 60 frame al secondo.

Su La nostra analisi di anello antico Lo classifichiamo come “Il nuovo capolavoro di FromSoftware”. Tuttavia, la versione PC è stata rilasciata con errori tipici di quel dannato Dark Souls: Prepararsi a morire Edizione. l’ultimo porti Dai giochi in studio giapponesi alla compatibilità, oltre 60 fotogrammi al secondoÈ ben ottimizzato e rappresenta la migliore versione del titolo. Tuttavia, qui sciocchi Che da quando lo studio si è un po’ rilassato con patch 1.02.1-Ridurre il “numero di file da caricare quando si entra in una nuova area”. Anche con questi errori tecnici, immergersi nelle Midlands è divertente e, sebbene sia una buona idea scoprire i loro segreti da soli, ti ricordiamo che li hai sempre a portata di mano. La nostra guida completa.