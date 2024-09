Ecco come appare l’uragano John dallo spazio; Questi sono gli stati del Messico che saranno colpiti

Immagine satellitare registrata dal Servizio Meteorologico Nazionale (SMN)

La tempesta tropicale John si è formata lunedì 23 settembre e ha impiegato alcune ore per diventare più forte Uragano di categoria 1Mentre la Commissione Nazionale dell’Acqua (Conagua) lo ha confermato intorno alle 15:20 Giovanni Lo era davvero Categoria 2 Sulla scala Saffir Simpson.

A seguito di questa situazione, il capo della Protezione Civile, Laura Velasquez Alzoa, ha precisato che le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale (SMN) prevedono che Giovanni può raggiungere Categoria 3 prima che tocchi terra.

Il rapporto di Conagua include l’immagine satellitare che mostra… Epicentro dell’uragano JohnChe potrebbe provocare danni in almeno tre stati del Paese.

Epicentro dell’uragano John (Conagua)

Allo stesso modo, una breve registrazione mostra il movimento del fenomeno naturale che si avvicina al Messico. In esso video Puoi vedere lo spostamento registrato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)Noèper la sua abbreviazione in inglese).

I satelliti mostrano il flusso di un uragano di categoria 2, motivo per cui è abilitato Rifugi temporanei.

L’uragano di categoria 2 colpirà almeno tre stati Credit:X/@InfoMeteoro

Se il percorso di John continua come ha fatto finora, si prevede che interesserà la parte meridionale del Messico. Rapporto del National Hurricane Center (NHCper la sua abbreviazione in inglese), alle ore 15:00, indicando che l’uragano potrebbe generare forti piogge nelle zone costiere, oltre a possibili frane.

Guerrero, Oaxaca e Chiapas Sono questi gli Stati in cui si prevedono gli effetti del fenomeno climatico, e per questo motivo il Segretariato per la Sicurezza e la Protezione dei Cittadini (SSPC) UN Appello ai residenti Una di queste autorità deve adottare misure preventive a causa del passaggio di Giovanni.

Parte delle osservazioni fatte sull’uragano (NDC)

“Se continua sul suo percorso attuale, si prevede che il ciclone raggiungerà aree di… Santiago PinotebaOaxaca, e KupalaGuerrero, tra le 21:00 di oggi e l’1:00 di martedì”, si legge nel rapporto SSPC, aggiornato alle 18:15 di lunedì.

Allo stesso modo, Conagua ha riferito che la circolazione di John porterà piogge occasionali da forti a insolitamente forti nelle regioni meridionali e sudorientali del paese e potrebbe anche aumentare la probabilità di piogge da forti a molto forti nel centro e nell’est del paese.

“Da allora la zona di prevenzione dell’impatto degli uragani è stata mantenuta Punta Maldonadocucciolo, anche Baie di HuatulcoAWACS, e la zona di protezione è stata modificata a causa degli impatti delle tempeste tropicali, ora dalle Bahias de Huatulco orientali a Salina Cruz, AWACS. E da Punta Maldonado ovest ad Acapulco in Gro.

Pronostico sulla carriera di John (Konagua)

Occasionali forti piogge in Chiapas; Forti piogge occasionali a Veracruz e Puebla; piogge occasionali molto forti a Tabasco, Michoacan e Morelos; Inoltre nello stato del Messico cade di tanto in tanto una forte pioggia, cosa che il rapporto prevede per le tre del pomeriggio.