Ecco come appare Puebla dallo spazio

La tecnologia ti consente di vedere luoghi a chilometri di distanza o in altri continenti da un computer o da un telefono.

Ciò è possibile attraverso Google Earth, una piattaforma di informazioni geografiche che visualizza approssimativamente il globo e consente la visualizzazione di immagini satellitari.

Per esplorare i siti che ti piacciono, devi aprire una pagina Google Earth https://www.google.com/intl/es-419/terra/

Quindi posiziona il puntatore su una delle frecce di direzione sulla bussola. Fare clic con il tasto sinistro e tenere premuto. Quindi rilascia il pulsante quando raggiungi la parte del mondo che vuoi vedere.

Un altro modo per accedere al sito è digitare il nome nell’icona della lente di ingrandimento e premere invio per avviare la ricerca.

In questo viaggio abbiamo deciso di cercarlo città di Saragozza. Inizialmente, la piattaforma ha fornito dati sulla posizione della città, indicando che si trova a un’altitudine di 2.135 metri sul livello del mare, il suo codice postale è 72.000, il clima è temperato semi-umido e le sue coordinate sono 19°03’05″ N 98°13′04″O.

L’altra informazione che condividi è che la città si trova nello stato omonimo, Puebla, e i nomi dei demonimi sono poblano (na), angelopolitano (na).

Nell’immagine del globo, c’è un punto rosso nella parte settentrionale della linea dell’Ecuador, nella parte centrale della mappa del Messico. Se fai clic sull’icona che appare in 3D, puoi vedere che la mappa è attivata e hai una vista dall’alto, ma se premi quando sei in modalità 2D, la vista si inclinerà dalla posizione in cui ti trovi.

Lo Stato del Messico e Puebla sono alcuni dei luoghi più affascinanti del paese READ Riservatezza e sicurezza dei dati sensibili: chiavi per mantenerli

Allo stesso tempo, ci sono i nomi delle autostrade federali che attraversano la città, i comuni circostanti, nonché l’area boschiva di La Malinche, Valsequillo Dam e Laguna de Capulco.

Oltre alle iscrizioni cittadine, il sito dell’aeroporto internazionale Hermanus Serdán nel comune di Huijötzingo e il tunnel nel Consiglio ausiliario Santa Maria Zacatepec, Appartiene al comune di Juan C. Bonilla.

L’icona della fotografia appare da questo fenomeno naturale e, se fai clic su di essa, ti indirizza a 15 immagini da diverse angolazioni della cavità, mentre le informazioni mostrano solo il messaggio “Attrazioni turistiche in Messico.

Puoi spostare il cursore del computer verso sinistra o verso destra, dall’alto verso il basso e posizionarlo sul sito di tuo interesse. Ci sono parchi industriali, lottizzazioni, campi coltivati, aree verdi, regioni aride e specchi d’acqua.

Utilizzando i segni + o -, puoi ingrandire o ridurre un’area specifica della mappa per ottenere una mappa più grande dell’area da esplorare.

Troverai diverse attrazioni nell’area metropolitana di Puebla e potrai persino esplorare il vulcano Popocatépetl e le sue valli, così come Iztaccihuatl, O da una veduta aerea, vista obliqua o dal livello del suolo.

Nel tour, man mano che ti avvicini al luogo prescelto, vengono visualizzati simboli di servizi e attività commerciali nelle vicinanze dell’area, ad esempio strade, autostrade e denominazioni stradali.

Allo stesso modo, visualizza hotel, distributori di benzina, ospedali, parchi, spazi verdi o boschivi, siti turistici, centri commerciali, supermercati, fabbriche, ristoranti, templi religiosi e molti altri luoghi che circondano l’area che ti interessa.

Ti mostra confini, luoghi, percorsi, trasporti pubblici, punti di riferimento e, se posizioni il cursore sulla mappa, le informazioni sulla capitale dello stato vengono visualizzate sopra il nome di Puebla de Zaragoza.

Sulla mappa, con un contorno rosso, ti mostrerà il perimetro del comune e la separazione delle città suburbane come San Pedro, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Korongo, Amuzoc e altri.

“Puebla è una città situata nella regione centro-orientale del Messico, a sud-est di Città del Messico. È nota per la sua storia culinaria, l’architettura coloniale e le ceramiche. Le colorate ceramiche di Talavera che adornano molti edifici sono di produzione locale”.

“La cattedrale di Puebla, di epoca rinascimentale, ha alti campanili e si erge di fronte alla piazza centrale, lo Zocalo. Il Museo Amparo presenta grandi mostre di arte preispanica, come ceramiche e frammenti di murales”, si legge descritto nelle informazioni sulla sede.

Questi dati sono accompagnati da un’immagine che appare nella parte centrale delle cupole e delle torri della Cattedrale di Puebla, viste da Calle 5 Oriente, in cui le facciate colorate della suddetta strada e il cielo appaiono ai lati dell’immagine. Chiaro.

In un’altra foto, si possono vedere parte dei balconi del Palazzo Municipale, illuminati da una morbida luce gialla che esalta la pietra e gli archi che sostengono questa costruzione, insieme ai suoi baldacchini di ciliegio, in un pomeriggio di Puebla.

Siti di Puebla che dovresti conoscere

Secondo 20 foto condivise da Google Earth sulla città di Puebla, questi sono i luoghi da visitare:

– il palco principale

– Lago de la Concordia nella zona storica di Los Fuertes de Loreto e Guadalupe

Plaza de la Concordia a San Pedro Cholula

Fontana di San Miguel a Zocalo Puebla

Cattedrale di Puebla

Angelopolis e i suoi grattacieli

-Paseo de Gigantes, uno spazio all’aperto con modelli dei famosi edifici della città

– Quartiere di Los Sapos – Quartiere degli artisti

Tempio di Nostra Signora di Guadalupe nel Paseo Bravo

Parco ambientale

Va ricordato che lo stato di Puebla è composto da 217 comuni, di cui 12 comuni Città Magicama ci sono molti altri luoghi che devi esplorare per la loro ricchezza culturale e architettonica, le loro tradizioni e feste, così come la loro gastronomia.