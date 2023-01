Ecco come Dead Space Remake sfrutterà le funzionalità di PS5 DualSense

Remake di Spazio morto arriva domani, 27 gennaio, su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Mancano solo poche ore prima che i giocatori possano approfondire questa terrificante esperienza che persino i suoi creatori Lo temonoAttraverso il PlayStation Blog, il team di EA Motive ha svelato come il titolo sfrutterà le capacità offerte dal controller DualSense di PS5. Come puoi immaginare, il gioco ne trarrà beneficio Feedback tattile, stimoli adattivi e altre funzionalità come gli altoparlanti.

Concentrandosi sulle armi, gli sviluppatori hanno rivelato che avrebbero fatto un ottimo uso delle caratteristiche uniche della console. Ad esempio, lo strumento Plasma Cutter fornirà una risposta tattile specifica per ogni colpo durante lo sparo Sarà anche possibile sentire la tensione e il rinculo del grilletto. Altre armi come il lanciafiamme o il fucile a impulsi, i giocatori sentiranno anche la vibrazione quando il gas espulso si trasforma in fiamma o spara un proiettile.

in zone a gravità zero, I giocatori sentiranno le vibrazioni nella console Ad ogni passo di Isaac Clarke quando i suoi stivali magnetici sono attaccati al suolo, mentre le abilità un movimento S recessione Fornirà anche “feedback in tempo reale attraverso il controller utilizzando ricche vibrazioni tattili”.

Infine, è stato rivelato che ci sono anche altoparlanti per il controller Vari effetti sonori verranno utilizzati per il giocoCome raccogliere oggetti, ricaricare l’energia di stasi o usare un localizzatore.

EA Motive ha creato un profilo interessante e Un sistema molto complesso per la voce di Isaac chiamato ALIVE (In breve in inglese: adrenalina, risposta del sistema limbico, dialogo intelligente, vitalità e sforzi respiratori). Pertanto, la salute, il tempo di corsa, gli incontri con i nemici, essere colpiti da una porta che si chiude improvvisamente e altre cose influenzeranno il modo in cui respiri, come parli e altri elementi del comportamento del tuo eroe. Le scene di dialogo avranno tre variazioni per ogni battuta pronunciata da Clark a seconda del suo stato attuale: Normale, Esausto e Ferito”, abbiamo commentato in una delle nostre sezioni estese. Reportage.