Ecco come è stato vissuto il primo appuntamento di Aventura alla CDMX Arena

Aventura, composto da Romeo Santos, Lenny Santos, Max Agende Santos e Henry Santos, si è affermato negli anni come uno dei più importanti gruppi di bachata latina. Da quando hanno annunciato il loro tour d’addio chiamato “Cerrando Ciclos” con cinque date nel nostro paese, I fan stanno già aspettando di vedere gli artisti sul palco, quindi non avendo ancora una data da rispettare, è ora di vederli in azione.

Nella sua prima notte, Hanno fatto il tutto esaurito alla CDMX Arena a ritmo di bachata, Dall’inizio alla fine con un palco a sorpresa in fondo al locale.

I bachateros hanno sorpreso con le loro sigle per aprire lo spettacolo, Con una scaletta diversa rispetto alle loro precedenti date negli Stati Uniti.

Momenti di spettacolo Aventura alla CDMX Arena

Situato nella parte settentrionale di Città del Messico, I dominicani-Boricua hanno aperto il loro spettacolo con la canzone “For a Second”, che ha fatto ballare tutti i presenti.

Tra le canzoni, Hanno eseguito le canzoni di successo che li hanno catapultati verso la celebrità, come “Llorar”, “Dile al amor” e “El malo”. Così come “Volví”, la stessa canzone che è stata eseguita insieme a Bad Bunny, annunciando il ritorno del gruppo.

Romeo Santos ha incantato il pubblico non solo con le sue parole e le sue esibizioni, Ma anche dalla convivenza nella seconda fase, dove due partecipanti sono stati invitati a eseguire due canzoni insieme a loro.

Potrebbe interessarti: Scopri il programma dei concerti di agosto 2024

Ingrandisci

Qual è il tuo menù?

Tra due ore, Il gruppo si è salutato tra gli applausi e le emozioni del pubblico, che è rimasto a cantare la canzone “She and I”.

Per un secondo

La mia ragazza è cambiata

Disprezzo

Nozze

Infedeli

Piange

Racconta l’amore

Piccolo angelo

Insegnami a dimenticare

Ti invito

Mi ami ancora

Tosto con acqua

Il cattivo

Perdente

Il mio cuoricino

Il tuo veleno

bacio

Sorellina

Il film

Il piccolo romanzo

Trappola d’amore

Un poeta innamorato

Bellissimo amore

Che Dio non lo perdoni

Quando tornerai?

Alessandra

mania

Notizie correlate

Vale la pena notarlo Il gruppo avrà un altro spettacolo alla CDMX Arena, Domenica prossima, 18 agosto, ci sono ancora alcuni biglietti disponibili, con la promozione 2×1.

Seguire Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutti gli sport in un unico posto: notizie attuali del giorno, agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, highlights di foto, opinioni sui migliori marchi AS, resoconti, video e un po’ di umorismo di tanto in tanto .