Ecco come funziona il business dei cellulari ricondizionati

Fino a tempi relativamente recenti, cambiare cellulare significava lasciare il vecchio dispositivo in un cassetto di casa per andare in negozio a comprarne uno nuovo di zecca. Ma la coscienza ambientale, così come la tasca, erano due grandi alleati Cambiando gradualmente il modo in cui la tecnologia viene acquistata e smaltita a casa.

Solo due anni fa, abbiamo calcolato che un dispositivo su dieci venduto in Spagna era un prodotto ricondizionato.. Ora rappresenta il 20% delle vendite di tecnologiaSoprattutto sui dispositivi mobili, motivo per cui il mercato è raddoppiato, dimostrando che non si tratta di una moda passeggera. Nel settore automobilistico viene utilizzato il 70% delle auto vendute. Perché non raggiungere questi numeri nel mercato degli smartphone? Penso che sia possibile “, spiega Nathanal Perbiso, direttore generale di Back Market in Spagna.

Come specificato da OCU due mesi fa in un rapporto sui dispositivi ricondizionati, Tale prodotto è impostato per funzionare di nuovo correttamente. Si tratta di apparecchiature tecnologiche che hanno avuto una prima vita e, dopo un processo di revisione, e se necessario cambio di alcune parti, vengono rimesse in vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quando erano state realizzate.

In realtà, proprio oraE il prezzo è l’attrazione principale Scelto dagli acquirenti spagnoli negli ultimi mesi per acquistare prodotti ricondizionati. “Sono oggetti che possono costare molto 50% in meno rispetto allo stesso nuovo prodotto, quindi questo è il primo incentivo ad acquisirlo. Ma ci sono anche sempre più utenti che lo fanno con una mentalità ecologica, poiché acquistare questi terminali significa evitare di fabbricarne uno nuovo, e sappiamo che il 90% dell’impronta di carbonio si verifica durante la produzione di dispositivi, quindi lo saremo. Un servizio al pianeta”, aggiunge il responsabile del Back Market.

Come funziona

Nello specifico, Back Market, una delle piattaforme di vendita ricondizionate in più rapida crescita in Spagna e in Europa, funge da Un marketplace per le aziende che lavorano al revamping di prodotti tecnologici. “Lavoriamo con oltre 1.000 aziende di ristrutturazione come SmartLabs, che sono aziende che riparano o controllano che le apparecchiature siano funzionanti e chiamano Back Market per venderle. Siamo solo l’intermediario”, aggiunge.

SmartLabs è una rete di laboratori di riparazione Dai tecnici, quelli veramente responsabili di garantire che le apparecchiature vendute come ricondizionate funzionino correttamente. Nei loro centri e nelle mani dei loro tecnici passano centinaia di apparecchiature (da cellulari e computer a scooter…), chi per riparazione, chi per ristrutturazione. “A causa della situazione attuale, con la carenza di componenti e la recessione economica, il cliente si rivolge sempre più ai terminali usati. Servizio di riacquisto dell’attrezzatura e noi ci occupiamo della revisione e dell’esame Vicente Hernanz, CEO e fondatore di Smartlabs, spiega che stanno funzionando correttamente e nel caso necessitino di qualsiasi tipo di manutenzione.

I terminali ricondizionati che arrivano a questi laboratori provengono dagli acquisti che l’azienda effettua presso i clienti finali, operatori o grossisti, all’interno e all’esterno della Spagna, per poi metterli in vendita su piattaforme come Back Market.

Fondamentale, infatti, il ruolo di queste aziende Sono loro che devono assumersi la responsabilità della garanzia Quelli ricondizionati venduti. Nel caso di Back Market è di due anni, ma il minimo offerto su altre piattaforme è di dodici mesi.

Più ripetizioni

Due giorni fa, PcComponentes ha annunciato un nuovo marchio hardware, Replay. Ma al di là di questa bandiera, ciò che fa l’azienda con sede a Murcia è continuare ad aumentare il suo impegno per i terminali usati, in quanto è il marchio dietro il quale si nasconde la sua divisione rinnovata. “Questi dispositivi sono stati esaminati dagli esperti di PcComponentes e sono venduti con una garanzia di tre anni”, spiega il marchio. Ma l’azienda spagnola non è l’unica a offrire modelli rinnovati. MediaMarkt, Fnac, Worten o anche El Corte Ingls e Carrefour hanno deciso di unirsi a questa tendenza offrendo attrezzature usate in perfette condizioni e con una garanzia.

Nel caso mercato dei media Nel 2019, l’azienda ha lanciato il progetto Nuova vita Per dare una seconda possibilità alla tecnologia e contribuire al modello di economia circolare. “In questi anni sono stati aggiunti sempre più prodotti e categorie e ora i clienti possono trovarli in uno qualsiasi dei 110 negozi dell’azienda, oltre che nel negozio online. Questi prodotti hanno le stesse garanzie di qualsiasi altro. Acquistati nuovi. ” In MediaMarkt e anche ricondizionati e certificati da tecnici esperti del Pinto City Center dell’azienda a Madrid”, affermano.

Da parte loro, gli utenti che visitano i negozi Fnack Alcune apparecchiature possono trovarsi sotto un nome Fnac 2 in diretta. “Questi sono i prodotti che sono stati ricondizionati dal servizio tecnico ufficiale di ciascuno dei marchi. I nostri esperti della Clinica Fnac si assicurano che questi prodotti soddisfino i nostri requisiti di qualità e siano disponibili solo ora per i nostri clienti”, assicura. Sarah Vega, Direttore Marketing e Comunicazione di Fnac Spagna. La guida assicura che l’aumento delle vendite di questo tipo di apparecchiature è significativo e la crescita dovrebbe essere più pronunciata nei prossimi anni.

WhartonDa parte sua, ha un mercato in cui i venditori stessi mettono a disposizione dei clienti la tecnologia rinnovata. “In questo caso, la gestione del processo è in linea con i fornitori e aderisce sempre agli standard di servizio e alle garanzie fissate dalla nostra azienda”. Inoltre, la società ha un file Servizio di riacquisto Consente ai nostri clienti di guadagnare dai loro vecchi dispositivi per acquistare i loro nuovi dispositivi.