Ecco come funziona il nuovo gesto per contrassegnare i messaggi come letti sul tuo PC o Mac

L’app di messaggistica istantanea Meta è disponibile per diverse piattaforme e il suo sviluppo e funzionalità variano a seconda del dispositivo su cui la utilizziamo. Una nuova funzionalità che abbiamo scoperto nella versione desktop per Mac ti consente di taggare Come non leggere le chat, Ti diremo in cosa consiste questa opzione.

Segna come non letto

Usare un’applicazione di messaggistica mentre lavoriamo sui nostri computer è molto comune, quindi, quando la apriamo, c’è sempre una delle chat e dei messaggi attivi che riceviamo in questo Vengono registrati come ricevuti e letti, anche se noi non lo facciamo. Con questa nuova funzionalità possiamo contrassegnare le chat in cui abbiamo messaggi in sospeso da leggere. Di seguito, ti diciamo come farlo.

Quindi puoi contrassegnare le chat come non lette | TecnoXplora

Una volta abbiamo aperto Versione desktop sul nostro Mac, Contrassegnare le chat è molto semplice.

Contrassegnare le chat è molto semplice. Nella colonna di sinistra troviamo le conversazioni Fare clic e trascinare verso destra.

Se fai clic, scorri verso destra e rilascia, Viene visualizzato il pulsante Questo te lo permette Contrassegnalo come non letto Anche.

Questo te lo permette Anche. Basta fare clic su di esso e trascinarlo fino in fondo, Verrà contrassegnato automaticamente come non letto, Pertanto, apparirà nel resto delle sessioni aperte su altri dispositivi.

Pertanto, apparirà nel resto delle sessioni aperte su altri dispositivi. Sapremo che abbiamo una chat in attesa di lettura Punto verde Che appare sotto l’ora dell’ultimo messaggio.

Che appare sotto l’ora dell’ultimo messaggio. Quindi, se attiviamo nuovamente la chat, uno dei due La nostra applicazione desktopCon qualsiasi altra sessione aperta, questa notifica scomparirà presupponendo che abbiamo letto il messaggio.

Gli utenti di Gmail sono abituati a questi gesti, che ci permettono di eseguire una serie di azioni a seconda che spostiamo lo schermo a destra o a sinistra. Pertanto, molti utenti hanno familiarità con questo tipo di gesto, che rende alcune attività molto più semplici e veloci. Anche in alcune applicazioni possiamo personalizzare le funzioni che vogliamo eseguire utilizzando questi gesti. In questo momento solo loro possono Approfitta di questo gesto per gli utenti della versione desktop di MaR, Per il resto dei dispositivi dovremo aspettare per vedere se anche loro implementeranno queste modifiche. Va ricordato che non tutte le versioni dell’applicazione sono sviluppate in parallelo e hanno le stesse funzionalità.

Inoltre, gli utenti Di solito le versioni beta hanno già queste nuove funzionalità Dal resto degli utenti. Poiché si tratta di una piattaforma di test e una volta testato che funzioni correttamente, viene rilasciata al resto degli utenti, quindi non dobbiamo escludere che si tratti di un beta test per questa funzionalità che verrà successivamente ampliata per includere resto delle versioni utente. Questa versione è stata l’ultima ad arrivare, dopo il lancio dell’applicazione mobile, la versione web o la versione desktop per PC, e non è l’ultima a ricevere novità e nuove funzioni, come ci mostra quest’ultima, ed è esclusiva di questo sistema.