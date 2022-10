Ecco come funziona il nuovo shuttle della NASA

Un nuovo metodo per lanciare oggetti nello spazio è quello che stanno testando presso la sede di SpinLaunch.

Ci sono aziende che mettono in mostra tecnologie che pochi avrebbero potuto immaginare, in più sono riuscite a trasformarle in realtà. Ridefinire Il strada in quale Fanno cose È davvero complicato e deve essere pensato Alternative geniali nella risoluzione dei problemi. SpinLaunch È l’azienda protagonista di questa notizia che vi sorprenderà nuovo stile per spingere le cose nello spazio. Per ora, non vedremo la sua applicazione nelle navi che attraverseranno il cosmo, con il mal di testa che potrebbe togliere ai responsabili della missione Artemis della NASA, ma questo è il primo passo per un sistema di lancio davvero innovativo.

SpinLaunch diventa un’alternativa alle astronavi e ai lanci di satelliti

Azienda nordamericana immersa gli esami assicurarsi Utilità e funzioni per il tuo sistema di lancio e che hai già realizzato quiz numero 10puoi vederlo dentro video Che vi mostriamo sotto queste righe, per la sua navetta rotante. attraverso Pagina web dell’acceleratore suborbitaleSpinLaunch ci mostra un file dimensione della forza Di ingegno, che supera in altezza la Statua della Libertà, è arrivato 50,4 metri. Tuttavia, questa fase di test è giusta articolo generale per lui sistema di lancio orbitale Il sogno dell’azienda.

Il 1° stadio Il 22 ottobre 2021 Nello spazioporto America a Nuovo Messico Finora è stato possibile testare diversi tipi di veicoli e velocità lancio, che può andare Da 1200 a 8000 chilometri orari. est il sistema dagli stadi Non è stato possibile fino ad oggiesattamente come Spiega l’azienda nella sezione FAQE il Perché quale – quale:

Le moderne fibre di carbonio e la miniaturizzazione dei componenti elettronici sono le cause principali. La fibra di carbonio è emersa come un composto molto resistente negli anni ’60 e solo di recente è stata utilizzata nelle applicazioni aerospaziali, ampliandone l’uso industriale. Questi tipi di materiali sono una parte importante di ciò che rende possibile SpinLaunch, mentre componenti, materiali e simulatori elettronici consentono ai satelliti di adattarsi a un ambiente di lancio cinetico con relativa facilità.

Per ora, sembra che l’azienda sarà in grado di farlo Miglioramento del lancio delle torri satellitari Basso costo, la possibilità di trasmettere a dispositivi satellitari da Fino a 200 kg. Il Ultima offerta SpinLaunch ha catturato l’attenzione di grandi aziende come ContenitoreE il AirbusE il Università Cornell Il produttore del satellite Zona dell’avampostoTrasporto di merci da queste organizzazioni all’interno del veicolo utilizzato per i test.

In effetti, l’azienda già Firmato un accordo di cooperazione con la NASA Ecco perché SpinLaunch Include molti sensori In questa decima edizione, in un pacchetto noto come modulo di acquisizione dati, come Accelerometri, giroscopi o magnetometri. Jonathan Janneyfondatore di SpinLaunch, confermato quale – quale: