Ecco come hanno reagito i fan al nuovo Batman bisessuale

Il nuovo Batman sarà bisessuale. DC Comics rivela la sua nuova identità in una svolta sorprendente. Questa è stata la reazione di fan e lettori.

DC Comics Ha rivelato un indizio interessante che renderebbe Batman in bisessuale. Si è classificato quinto il Cavalierel’ultima serie di Il Cavaliere Oscuro Nelle vignette. I fan hanno subito risposto a quel tenero momento in cui si trovava Batman Condividilo con un collaboratore molto stretto. In questa serie di file Caricaturagiovanotto Bruce Wayne Si avvicina al suo compagno di tirocinio Anton. La coppia si guardò profondamente negli occhi mentre stavano per baciarsi. Sebbene l’editore non abbia confermato che il suo famoso supereroe sia bisessuale, la scena fornisce prove molto chiare.

nel numero 5 di Batman: Il cavaliereun lavoro Chip ZdarskyE Carmen de GiandomenicoE Ivan Placencia S colpetto prosoIl giovane Bruce Wayne e il suo partner Anton vengono liberati da una prigione russa da un ex agente del KGB molto Oblonsky. Questo tipo è anche divulgato come Alessio Jahontov, il capo della divisione FSB, la persona che Bruce stava cercando per aiutarlo con l’addestramento allo spionaggio. Entrambi i personaggi, Bruce e Anton, sono vivi grazie alle loro abilità, nonostante la complessità della missione. Tornato in superficie, Batman ammette di essere preoccupato di tornare da lui Gotham City Dopo che fallì. In effetti, dubita chiaramente di se stesso. Anton gli disse che era incredibile e che pensava di essere solo al mondo. La coppia si guarda negli occhi. Stanno per baciarsi. Tuttavia, Oblonsky li interrompe e la magia del momento svanisce.

L’opinione pubblica ha parlato prima di questo evento comico

A quanto pare i fan non hanno tardato a commentare questo Apocalisse. La maggior parte delle opinioni sono state positive, ma c’è sempre una nota contrastante che nega questo tipo di cambiamenti. Dopotutto, è Batman. Tutti lo conoscono. Tutti vogliono esprimere la propria opinione.

Queste sono alcune delle opinioni raccolte Nei social network:

Sto cercando di spiegare completamente i miei pensieri sulla possibilità di un Bruce bisessuale, ma ho capito. Batman è un personaggio che ha affrontato da vicino l’identità, compresi i miei fumetti preferiti. Per questo penso che il suo personaggio sia legato alle persone gay + E[مدش]. ngihton 🐿 (batmanshiii) 17 maggio 2022

Se Batman fosse davvero bisessuale, non starei mai zitto su di lui E[مدش]. Tim Drake BFF (reale) 🎧 (autisticdrake) 16 maggio 2022

Batman è stato probabilmente confermato bisessuale, è abbastanza bello Sai solo che alcune di queste persone si comporteranno in questo modo che distruggerà completamente il personaggio pic.twitter.com/0V8CVJlmn8 E[مدش]. Craig (@CS11__) 16 maggio 2022

Batman sostiene così tanto suo figlio bisessuale che si unisce a lui E[مدش]. darkintash 16 maggio 2022

Le persone sono sorprese che Batman possa essere bisessuale? Brough, lui e Harvey sono fruttati. cosa stai facendo pic.twitter.com/HMtouOYnyz E[مدش]. Wendy Wolf ❓0❓❓ (@WendyisWolfy1) 16 maggio 2022

Non riesco a smettere di pensare a John Constantine e Batman nell’ultimo numero di Urban Legends. Non c’è una spiegazione eterosessuale per questo. niente di niente. pic.twitter.com/lGHDJjGwE2 E[مدش]. Jay (@foggymatthew) 12 maggio 2022

Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di Batman bisessuale?