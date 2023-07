Ecco come Harrison Ford ha filmato l’incredibile caccia a “Indiana Jones e il quadrante del destino”

“Indiana Jones e il porto del destino” L’eroismo di Harrison Ford era incombustibile senza dubbio Uno dei film più attesi del 2023. Come abbiamo notato nella nostra recensione di “Indiana Jones 5”, “Ne stiamo parlando Addio alla più grande avventura epica della storia del cinemaO forse no, perché “Indiana Jones 6” potrebbe essere una possibilità, e se succede, abbiamo il nostro preferito: Ponte Phoebe Waller (“Fleabag”) Dovrebbe essere il prossimo successore di Harrison Ford e Indiana Jones.

Questo quinto episodio ci ha permesso di conoscere nuovi personaggi, come Helena Shaw a capo della suddetta attrice, così come Rinaldo (Antonio Banderas), batacchio (Boyd Holbrook) e il Dr. Fuller è sempre ossessionante Mads Mikkelsen. Abbiamo anche scoperto cosa è successo al figlio di Indiana Jones e perché Shia LaBeouf non è apparso in “Indiana Jones 5” e ha assistito al cameo più emozionante in “Indiana Jones 5”, un bellissimo omaggio al primo film della serie La saga de I predatori dell’arca perduta.

Ci sono molti visualizzazione che ci ha colpito nel film, ma ce n’è uno che spicca in particolare: Stalking per le strade di New York In piena celebrazione dell’arrivo dell’uomo sulla luna e Finisce nella metropolitana di Manhattan. La sua particolarità è quella Harrison Ford in sella a un cavallo oscuro.

In che modo Harrison Ford ha girato questa scena? Ricordiamo che l’attore ha già 80 anni ed è improbabile che questo inseguimento possa essere stato registrato senza complicazioni (a meno che tu non sia Tom Cruise, che non conosce il pericolo). E così è stato, perché La parte più pericolosacioè il volo a tutta velocità, È stato interpretato da uno stuntman e da una controfigura Per l’attore veterano, come mostrano queste foto.

Tuttavia, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, Ford ha segnato alcune partiE I piani più sicuri. In “Rispettata” Racconta come quando ha finito la scena ha sentito mani su tutto il corpo: “Ho pensato: ‘Che diavolo è questo?’ Come se fossi in trappola. Ho guardato in basso e c’erano tre coniglietti che si assicuravano che non cadessi dalla staffa. Dissero: “Oh, eravamo solo spaventati perché pensavamo, e bla bla bla”. “Lasciami in pace, sono un vecchio che scende da cavallo.” “Voglio che assomigli a questo!”

Riteniamo che la sua partecipazione a “Captain America: Brave New World” della Marvel, che potremo vedere nel 2024, sarà accompagnata da diverse scene d’azione al fianco di Anthony Mackie, molte delle quali con protagonista l’attore (e il suo sosia, ovviamente ). In effetti, Harrison Ford ha effettivamente ampliato il difficile ritratto di “Capitan America 4”.