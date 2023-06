Ecco come il produttore Inno3D nasconde il connettore di alimentazione per le sue GeForce RTX 4060 Ti e RTX 4070

Il già popolare connettore a 16 pin per l’alimentazione delle schede grafiche noto come 12VHPWR si sta rivelando un passo indietro nel progresso della tecnologia a causa sia dei problemi di sicurezza delle schede che dell’estetica dei loro supporti, ed è anche peggio. Essa, come vedremo, utilizza un connettore a 8 pin che abbiamo sempre osato piegare senza pensarci troppo.

Averlo in una GeForce RTX 40 che ha un PCB così piccolo fa sì che detto connettore si trovi nel bel mezzo del nulla e rovina esteticamente un gruppo di computer con tali schede grafiche, e questo sta accadendo in un momento in cui stanno spuntando scatole con finestre e staffe di montaggio . guadagnando terreno.

I produttori lo sanno e stiamo cercando diverse alternative per migliorare l’estetica. Durante il Computex 2023 abbiamo visto una proposta di ASUS che, sebbene fosse una demo completamente tecnica, è poco pratica per la maggior parte degli utenti, ma supponiamo che non lo faremo finché non la vedremo accanto a qualche famoso YouTuber o a una costosa mod.

Inno3D fa la sua parte in termini di estetica e ha mostrato le sue future GeForce RTX 4060 Ti e RTX 4070 con un connettore di alimentazione nascosto, il che significa che invece di essere sul retro della scheda, è ruotato di 180 e sul retro della scheda grafica . Sembra che abbia scelto per entrambi i modelli il classico connettore a 8 pin, che ci dà più comodità e tranquillità nel montarlo.

L’idea di Inno3D è molto simile all’adattatore cablemod 180 ma è già integrato nel design e quindi passa inosservato. Ovviamente questa soluzione non è adatta a tutti perché è necessario installare questa scheda in una scatola che permetta al cavo di passare dietro la scheda grafica e la scheda madre logicamente non più del solito.

È senza dubbio una soluzione molto estetica e con molto meno impegno rispetto a quella proposta da ASUS, per il momento è solo nella fascia media per l’RTX 40 e presumiamo che il produttore sarà attento se la sua proposta serve a conquistare il pubblico e vedi se c’è una richiesta per questo Il tipo di soluzioni per estendere la tua idea ad altri modelli.

Quindi Inno3D propone questa soluzione di alimentazione su GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White e GeForce RTX 4070 AX eSports, è vero che la prima sembra meno intuitiva poiché non può aprire il pannello posteriore ma mantiene l’idea di un connettore di alimentazione nascosto. Sembra che per facilitare il montaggio, l’RTX 4070 abbia la possibilità di rimuovere parte del pannello nero per un posizionamento ottimale dei cavi.

A questo punto sembra superfluo sottolineare che entrambe le soluzioni sono bianche, quindi l’illuminazione della scatola sarà fondamentale se vogliamo che risaltino. WCCF Tech fa eco alle informazioni sul sito cinese MyDrivers, quindi non abbiamo alcuna garanzia che questi modelli saranno venduti in tutto il mondo.

Vi lasciamo alcune immagini della GeForce RTX 4060 Ti iChill X2 White: