Ecco come Instagram aiuterà a connettere i brand con i creator

Instagram è un social network che è cambiato molto dal suo inizio. Da quello che sembra essere rivolto a un’app di fotografia, ora è il multimediale in grado di competere con i più forti sul mercato, che provengano dalla casa di Menlo Park o dalle nuove stelle nascenti. Questo è il Rivendicando marchi e creatori di contenuti, due utenti Instagram vogliono unirsi con una nuova funzionalità.

Instagram vuole unire i suoi utenti con i marchi

Molte persone su Internet hanno trovato un altro lavoro o opportunità di affari, a seconda di come la si guarda. Una di quelle professioni nate fuori da questo mondo è quella dei creatori di contenuti, che si dedicano a caricare video su Internet su ciò che considerano interessanti o su ciò che è successo loro durante il giorno. C’è tutto, ma la verità è che molti hanno guadagnato molta fama attraverso il loro racconto quotidiano o il loro punto di vista.

Per questo motivo, molti di questi I creatori di contenuti hanno trovato supporto per i loro contenuti in alcuni marchi. Ma è importante che i creator sappiano a quali aziende possono chiedere questo supporto, a cui Instagram ha risposto con una funzionalità volta ad aiutare i creator a connettersi con i brand.

Questa funzione è nella fase pratica, ma a causa della sua importanza Engadget Nelle sue linee ci saranno funzioni per avvicinarsi. Questo è già stato implementato dall’azienda attraverso eventi e decisioni in modo tale che i creatori guadagnino dalle vendite effettuate attraverso la piattaforma del prodotto che stanno promuovendo o insegnando. Ha anche rinunciato a commissioni extra per dedicare più tempo al mentoring sulla piattaforma, ma c’è ancora dell’altro.

Un’altra novità in fase di test riguarda la suddivisione di una porzione di messaggi diretti. In questo modo, gli utenti avranno informazioni separate sui marchi con cui stanno comunicando, lontano dalle conversazioni più stereotipate degli utenti. Il mezzo indica anche che ci saranno più novità in futuro, quindi è tempo di aspettare e vedere le ultime mosse dell’azienda Unire gli utenti che lavorano in un’applicazione fotografica con le aziende che vogliono pubblicizzare i propri prodotti.