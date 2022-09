Ecco come iPhone 14 fa in modo che il display sempre acceso non scarichi la batteria | smartphone

Una delle straordinarie novità di iPhone 14 è che include un nuovo display sempre attivo che mostra più informazioni ed è più attraente. Questa è una cosa differenziale, ma è vero che sono sorti dei dubbi sull’effetto sulla batteria delle stazioni. E Apple ha spiegato in un documento come evitarlo.

Prima di tutto, una delle cose positive dello schermo sempre attivo su iPhone 14 è questa Generalmente scuro (senza bloccare la corretta visualizzazione). Questo riduce il fabbisogno energetico. E qui, va notato che la luminosità aumenta in alcune condizioni naturali, ad esempio se si preme il pannello stesso o un pulsante laterale. Pertanto, al minimo, il consumo di milliampere è ridotto.

Ma c’è di più. Ad esempio, va tenuto presente che, in alcuni casi, la frequenza della targa in iPhone 14 Pro Può scendere fino a 1 Hz. Ciò significa che è notevolmente ridotto rispetto a se lavorassi a 90 o 120 Hz. Inoltre, la società di Cupertino ha indicato nel documento che Processore A16 Bionico Include operazioni specifiche per controllare questa sezione in modo da avere sempre una buona esperienza utente con la minima quantità di energia.

Culti per spegnere lo schermo

Per massimizzare le prestazioni del display sempre attivo, Apple ha incluso otto volte quando il display è sempre acceso Si spegne completamente. Il motivo è che si ritiene che non sia assolutamente necessario per il suo funzionamento continuato. Sono i seguenti:

Se iPhone 14 è connesso a CarPlay.

Attivando l’opzione basso consumo nella configurazione.

Se la fotocamera viene utilizzata continuamente.

Quando l’iPhone è posizionato a faccia in giù.

Quando viene rilevato un utente che si allontana dal dispositivo se un Apple Watch è accoppiato e utilizzato.

Se il dispositivo viene rilevato in una tasca o all’interno di una borsa o zaino.

Se l’opzione di messa a fuoco del sonno è abilitata e in uso.

C’è un’altra condizione che deve essere spiegata. Ciò dipende dai modelli di utilizzo dello smartphone stesso, poiché impara costantemente come usarlo. In questo modo viene definito un tempo in cui il display sempre acceso si spegnerà quando il dispositivo non viene utilizzato affatto (compreso il non essere toccato o spostato).

Sarà efficace su iPhone 14?

Sulla carta, sembra che Apple abbia utilizzato con successo queste opzioni per ridurre l’impatto del display sempre attivo sulle batterie dei suoi telefoni, ma fino a quando non lo fa. Eseguire test specifici Non conoscerai l’esatta efficacia di questo. Se non va bene, finirà sicuramente per essere più di uno Disabilita questa funzione nelle impostazioni da iPhone 14qualcosa di totalmente possibile.