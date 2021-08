Ecco come iscriversi ai 30.000 posti aperti da Sena per conoscere la sicurezza informatica

immagine di riferimento. Sena apre 30.000 posti per i giovani di età compresa tra 14 e 28 anni per conoscere la sicurezza informatica. Foto: EFE

Il National Learning Service (Sina) ha riferito che attraverso l’iniziativa “Digital Sina”, uno spazio per rafforzare le competenze tecniche di tirocinanti, docenti ed ex alunni, ha aperto 30.000 posti per i giovani interessati alla formazione nei programmi di formazione sulla sicurezza informatica.

“nella cornice in Strategia “SENA: il futuro dei giovani”, In coordinamento con la Presidenza della Repubblica, lo mettiamo a disposizione dei giovani dai 14 ai 28 annie 30.000 posti nei programmi di sicurezza informatica e analisi dei datiattraverso metodi di formazione complementari.ha detto il direttore generale di Sena, Carlos Mario Estrada.

Come precisato dall’ente interessato a programma di sicurezza informatica Impareranno tutti i processi di buone pratiche nei fondamenti, nei protocolli e nelle revisioni della sicurezza digitale, mentre sono lì analisi dei dati, svilupperà capacità di elaborazione delle informazioni utilizzando tecnologie di automazione e cloud storage.

Il 2 software gratuiti, e quelli selezionati per riceverlo devono avere 144 ore, poiché ogni percorso di apprendimento contiene tre corsi di 48 ore. Secondo Sina, la formazione sarà implementata virtualmente attraverso le piattaforme LMS Territorium e Microsoft Learn.

Quali requisiti devono essere soddisfatti?

Qualsiasi apprendista sulla Senna può candidarsi.

Se sei un laureato Sena, la tua carriera deve essere legata all’informatica o alla tecnologia.

– Se sei un insegnante o un appaltatore di fabbrica, la tua attività deve essere correlata all’ICT – ICT: telecomunicazioni, elettronica, elettrica, automazione, logistica e gestione.

– Persone in cerca di lavoro legate al settore ICT – Settore ICT, e che sono iscritte all’Agenzia Pubblica per l’Impiego (APE) di Sina.

Come ti registri?

Per applicare ad entrambi i programmi, è necessario inserire il link https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/sena_digital.aspx. Una volta lì, dovresti cercare la casella Percorsi di formazione integrativa, inserire il collegamento Web e completare tutte le informazioni personali richieste nel modulo.

Quando invii i tuoi dati, ti verrà comunicato se sei stato accettato o meno nel programma.

Sena apre 20.000 posti bootcamp

L’entità ha anche annunciato la sua apertura 20.000 posti per le persone interessate a partecipare ai campiUna strategia immersiva in cui lo studente sviluppa abilità tecniche, sociali ed emotive attraverso workshop e scambio di conoscenze con esperti di tecnologia.

Secondo Sena, coloro che partecipano al programma apprenderanno cinque componenti: cybersecurity, intelligenza artificiale, Internet of Things (esperienza con dispositivi remoti che comunicano tra loro), cloud computing (sviluppo di soluzioni cloud per l’analisi dei dati) e web design .

Profilo e requisiti

– Per i tirocinanti: La tua carriera dovrebbe essere correlata alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione – ICT, automazione, elettronica e comunicazione. ?

– Per i laureati: Essere in relazione con le TIC: tecnologia dell’informazione e della comunicazione, automazione, elettronica e comunicazione. ?

Per formatori o appaltatori di fabbrica: Essere in relazione con le TIC: tecnologia dell’informazione e della comunicazione, telecomunicazioni, elettronica, elettricità e automazione.

Notare che Per far parte di Bootcamp, devi dedicare 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, fino a completare le 48 ore richieste. Il programma è implementato di default tramite la piattaforma TeamsMicrosoft.

Per registrarsi o ottenere maggiori informazioni su Sena Bootcamp, è possibile inserire il seguente collegamento web: https://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/sena_digital.aspx.

