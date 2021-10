Ecco com’è Osvaldo Rios, l’ex fidanzato di Shakira, a 61

Cantante colombiano Shakira La 44enne si sta concentrando molto sull’uscita del suo nuovo album, che uscirà all’inizio del prossimo anno, che includerà un tour internazionale con varie date. Per questo avrai bisogno del supporto incondizionato della tua famiglia perché starai lontano da casa per molto tempo.

Shakira. Fonte: Terra .file

attualmente Shakira Ha una famiglia unita, vive a Barcellona con il compagno, il calciatore Gerard Pique, e insieme hanno due figli Milan e Sasha. Anche se le voci sulla gravidanza girano intorno a loro tutto il tempo, la dolce attesa deve ancora essere confermata.

Notizie correlate

Shakira e la sua famiglia. Fonte: Terra .file

La verità è che prima Shakira Ha incontrato Gerard Pique alla Coppa del Mondo in Sud Africa nel 2010 quando ha suonato la canzone popolare e orecchiabile Waka Waka, e ha avuto molte storie d’amore. Il più clamoroso è stato con Antonio de la Rua, uomo d’affari e figlio dell’ex presidente argentino Fernando de la Rua.

Ecco com’è l’ex fidanzato di Shakira a 61 anni

Ma ha appena raggiunto l’assimilazione, Shakira Aveva una relazione con l’attore Osvaldo Rios . Era il 1997 ed era molto più vecchio di lei e aveva una carriera coesa come soap opera. Alcuni dei suoi lavori di successo sono stati “Cassandra” (1992), “Wild Cat” (2002), “Fox: The Sword and the Rose (2007)”.

Osvaldo Rio. Fonte: instagramosvaldoriosalonso

Ora il suo ragazzo Shakira Ha sorpreso sui social festeggiando il suo 61° compleanno, e lui stesso ha postato foto e video sul suo account davanti a più di 300mila follower ed è stato circondato dai suoi cari, anche se nei commenti mancava il saluto del cantante.

“Ho già 61 anni e sto realizzando questo giorno, credimi non lo sento, mi sento pieno di vita. Con più voglia di andare avanti e continuare il mio lavoro come attivista sociale, come artista, come padre, come tutto, la vita è un miracolo e devi celebrarlo ogni giorno con uno scopo”. Osvaldo davanti ai suoi fan. la nostra fine!