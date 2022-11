Sebbene ci siano poche informazioni su questo argomento, il La prossima uscita pubblica di The Witcher 3 Ancora dovuto raggiungere le nostre mani quest’anno, Come confermato di recente dalla stessa CD Projekt RED. Tuttavia, non siamo ancora stati in grado di vedere come apparirà graficamente questo aggiornamento, che sarà integrato Principali miglioramenti graficicome il ray tracing, che possiamo già vedere Film Cyberpunk 2077.

In questa occasione, dal canale YouTube sogni digitaliAbbiamo suggerito di iniziare a immaginare Come potrebbe essere la versione del prossimo anno di The Witcher 3. Ecco perché hanno utilizzato l’RTX 4090 con oltre 100 diverse mod grafiche. Puoi dare un’occhiata qui sotto.

Ecco come potrebbe essere la prossima versione pubblica di The Witcher 3

Questo video è stato creato dal talentuoso canale YouTube sogni digitali, che ha consegnato il titolo con una scheda grafica RTX 4090 con una risoluzione di almeno 8K e utilizzando centinaia di mod che migliorano notevolmente la frontiera della qualità grafica. Per dargli un tocco finale, hanno anche incorporato le proprie creazioni reshades, che hanno chiamato Beyond All Limits Reshare e sono utilizzate nella maggior parte dei loro contenuti. I risultati ci insegnano Come potrebbe essere la prossima versione pubblica di The Witcher 3che dovrebbe essere lanciato nella parte restante del 2022.

Witcher 3 disponibile per Xbox Unoe Ps4 e Microsoft Windows, ed è stato rilasciato nel 2015.