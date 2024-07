Ecco come sarà la tua Festa in Piscina

La scarsa accoglienza di MultiVersus ne ha fatto scomparire

Negli ultimi anni abbiamo visto come il mondo di League of Legends non si sia accontentato del solo successo nel suo gioco MOBA. Ciò ha portato Riot Games e altri studi a farlo Lavorare su diversi tipi di videogiochi E anche altri giochi sono in fase di sviluppo, come il picchiaduro 2XKO, anche se sembra che non sia l’unico titolo di questo tipo che l’azienda ha avuto tra le mani.

secondo Lo riferisce il giornalista Mikhail Klimtovche faceva parte del Washington Post, sembra essere arrivato a lavorare allo sviluppo del proprio gioco Super Smash Bros., chiamato festa in piscina, che sarebbe stato simile alla famosa saga Nintendo, ma con i personaggi di LoL. Tuttavia, il fatto che di lui non si sia mai saputo nulla ufficialmente è dovuto al fatto sono stati cancellati.

Lo stesso rapporto indica che circa 70 o 80 persone vi stavano lavorando finché non fu presa la decisione di non procedere. A quanto pare, Riot Games non era del tutto convinta che gli utenti volessero davvero giocare nei panni del suo concorrente Super Smash Bros. Naturalmente, va anche notato che questa decisione è stata influenzata da lui Scarsa ricezione e prestazioni Acquisito da Multiversus.





Allo stesso modo, una fonte vicina alla società gli ha detto che Riot Games avrebbe parlato con metà del team che ha partecipato a Pool Party con un’offerta di lavoro che li avrebbe portati a diventarlo. – Riassegnato ad altre posizioni all’interno dell’aziendaMentre gli altri cercavano nuovi posti di lavoro nel bacino di lavoro interno. Dall’altro lato della medaglia, ci sono una decina di persone che non sembrano aver avuto la stessa fortuna, o perché licenziate o lasciate sole.

Per questa parte, 2XKO Sì, sta andando avanti e l’unica cosa che sappiamo della sua data di uscita è che vedrà la luce Per tutto il 2025 Su PS5, serie Xbox

In Vita Extra | Chi si è rifiutato di non lasciarli passare affatto: questi campioni di League of Legends che mi hanno dato così tanta felicità

In Vita Extra | La mia prima partita da solista a League of Legends Summoner’s Rift è stata così disastrosa che non l’ho nemmeno finita

In Vita Extra | Dopo aver giocato per centinaia di ore alle modalità temporanee di League of Legends, ci sono due modalità così valide che le renderò permanenti