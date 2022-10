Ecco come sarebbe il Cybertruck di Tesla su Marte di Benzinga Spagna

© Reuters. Ecco come sarebbe un camion elettrico Tesla su Marte



Tesla Inc (NASDAQ) e gli appassionati di camioncini attendono con impazienza l’arrivo del Cybertruck.

I clienti non possono ancora godersi questi veicoli, ma Tesla ha condiviso più immagini del tanto atteso camion elettrico, che dà anche un’idea di come sarà Marte.

Cosa è successo durante la Giornata dell’Intelligenza Artificiale 2022, Tesla ha presentato progetti che ha definito “Cybertruck su Marte”. I progetti sono stati creati utilizzando l’intelligenza artificiale sul supercomputer Dojo di Tesla.

Le immagini combinano due temi preferiti del CEO di Tesla Elon Musk: le auto elettriche e Marte.

L’AI Day 2022 era di natura tecnica, ma per i fan dell’IA gli aggiornamenti sono stati condivisi sul supercomputer Dojo per mostrare i progressi del software di Tesla.

In una presentazione, lo sviluppo da parte di Tesla dello stack di computer Dojo è stato dettagliato per eseguire rapidamente le reti neurali.

“Ci aspettiamo che la maggior parte dei modelli funzioni immediatamente. Ad esempio, abbiamo preso il modello Stable Diffusion rilasciato di recente e l’abbiamo messo in funzione in Dojo in pochi minuti”, ha affermato Rajiv Kurian, Principal Engineer di Tesla.

La presentazione di Corian includeva immagini di “Cybertruck on Mars” create attraverso un tutorial text-to-image.

Perchè importa? Il supercomputer Dojo è stato presentato al primo evento del Tesla AI Day nel 2021. L’azienda prevede di utilizzare il supercomputer per migliorare la sua tecnologia, che potrebbe aiutare ad alimentare nuove idee per l’azienda.

Musk ha definito Cybertruck il miglior prodotto dell’azienda. Il camion ha subito ritardi nel corso degli anni e le consegne dovrebbero iniziare a metà del 2023.

Il CEO di Tesla ha lasciato intendere che il Cybertruck potrebbe essere utilizzato come nave e potrebbe anche essere inviato su Marte in futuro.

L’opinione di Benzinga Le immagini possono essere una tecnologia molto interessante e un ottimo modo per pensare al futuro.

I clienti con prenotazioni Cybertruck potrebbero essere più entusiasti di vedere il filmato “Cybertruck on Earth” del film “Cybertruck on Mars” dopo anni di attesa.

Il Cybertruck competerà con i pick-up elettrici già sul mercato di Ford Motor Company (NYSE: NYSE:) e Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN).

Immagine per gentile concessione di Tesla

