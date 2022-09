Ecco come si è evoluto il lettore musicale

Sei cresciuto negli anni ’90 ascoltando le Spice Girls sul tuo Walkman? O sei cresciuto negli anni 2000 al ritmo di Bisbal o Bustamante mentre ascoltavi le loro canzoni sul tuo iPod?

Se le risposte sono sì, allora avrai notato lo sviluppo dei dispositivi elettronici negli ultimi anni. In precedenza, abbiamo portato in primo piano Walkam o Discman, ma grazie al progresso tecnologico possiamo ascoltare qualsiasi canzone dal nostro sito cellulari.

Dove 20 bit Vogliamo rivedere i giocatori leggendari che si sono guadagnati un posto nei nostri cuori.

walkman

Sony È stato l’inventore di un dispositivo capace di Riproduci musica portatile per la prima volta. Il Walkman pesa poco, sta in tasca, funziona con due batterie AA, è sintonizzato su stazioni radio AM e FM, la qualità di riproduzione era accettabile e il prima e il dopo erano segnati nella memoria degli utenti.

il dispositivo È stato lanciato sul mercato il 1 luglio 1979Inoltre, Masaru Ibuka (co-fondatore di Sony) ha creato il primo Walkman in metallo “TPS-L2” nei colori grigio e blu per riprodurre il suono in stereo.

Nel tempo, Sony ha aggiunto le funzioni “bass boost” e “autoreverse” per l’ascolto di cassette su entrambi i lati, apportando modifiche estetiche e Ribattezzato Discman.

Walkman Sony ©[WikimediaImages] Tramite Pixabay.com.

uomo di cazzo

Discman era il marchio di Il primo lettore CD portatile Sony è entrata nel mercato nel 1984.

Basato sul design del lettore CD “CDP-101”, Sony ha sviluppato un nuovo lettore CD dispositivo per migliorare il design e Riducendo il consumo di energia insieme al numero di componenti.

pirata Ho lavorato con il telecomando, ha una funzione raffinata, ha suscitato l’interesse del pubblico per i CD come formato audio, ha assicurato una migliore qualità, ha consentito l’ascolto di musica in cuffia e ha conquistato un posto nel cuore degli utenti fino alla comparsa dei primi iPod e CD. MP3.

uomo di cazzo mattina

Lettore MP3 e MP4

Il giocatore MP3 È l’attrezzatura musicale più recente e più popolare per i giovani di oggi. est dispositivo elettronico portatile Memorizza, organizza e riproduce file audio digitali grazie a un software che comprime i segnali elettrici fino a quando non vengono ascoltati.

L’11 marzo 1998 ha segnato una rivoluzione nella riproduzione musicale con il rilascio di “MPMan F10”, il primo lettore MP3 al mondo sviluppato dalla società sudcoreana SaeHan Information Systems.

Porta questa innovazione come una novità a piccolo schermo Sulla fronte che mostrava chi è l’utente giocando in quel momento.

Dopo un’evoluzione nel formato audio, un file MP4 dispositivo Contiene una traccia audio e una traccia video Che può essere codificato in diversi codec, si basa anche sulla specifica del formato MOV sviluppata da Apple.

Lettore mp3 ©[Hans] Tramite Pixabay.com.

iPod

un iPod è un Lettore musicale portatile progettato da Apple Con una grande capacità di archiviazione, aveva una batteria da otto a dieci ore di riproduzione, utilizzava un’interfaccia utente guidata da una rotellina centrale e poteva archiviare file multimediali su un disco rigido interno.

Ci sono state due generazioni del popolare iPod Mini e quattro generazioni di iPod full-size, considerando questo È stato introdotto per la prima volta il 23 ottobre 2001 da Steve Jobs.

Due decenni dopo, manzana Circa la fine della produzione di iPad dopo il suo recente lancio in iPod touch più recente del 2019 Nessuna chiamata o sms.

iPod classico manzana

