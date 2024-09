Ecco come si presenta la nuova stagione di “Cites: Barcelona”.

Manca nemmeno un mese Città: Barcellona Sciogli i tuoi spettatori 3Cat e Prime Video. Ora che sappiamo chi sarà il protagonista della nuova stagione, è tempo di pubblicare altre foto delle nuove stagioni. Finalmente li otteniamo sotto forma di un nuovo trailer.

In questo nuovo cast spiccano coppie come Ana Castillo e Ricardo Gomez; Veronica Echegui e Fran Perea; Oscar Casas e Lola Rodriguez; Aina Clotet e Aitor Luna; Oppure Asia Ortega ed Elizabeth Casanovas come potenziale nuova ossessione per la comunità lesbica innamorata di Laia Costa e Nausicaa Boonen nei panni di Paola e Sofia.

Questa è la quarta stagione di citazioniche sarà il secondo ad essere rilasciato con questo titolo Città: Barcellonaha un format chiaro: in ogni episodio vengono raccontate in parallelo due date per le strade di Barcellona. Mentre questi incarichi sono stati implementati nella versione mostrata sul canale catalano in lingua catalana, la coproduzione con Prime Video ha cambiato il formato in bilingue.

Naturalmente, il bilinguismo suscitò polemiche in Catalogna a causa dell’abbandono della narrazione in catalano, a causa del doppiaggio effettuato per la trasmissione su TV3 e a causa dell’incoerenza delle lingue: c’era una chiara presenza della lingua spagnola, poiché, come regola generale, i personaggi di lingua catalana abbandonano la loro lingua quando comunicano con una persona che parla spagnolo.



Ricardo Gomez e Ana Castillo. @Andrea Resmini



Elisabetta Casanovas e Asia Ortega. @Andrea Resmini

Colpisce, ad esempio, che in questi pochi secondi del trailer Città: BarcellonaRicardo Gomez approfitta della sua conoscenza della lingua catalana per flirtare con Ana Castillo. Quanto tempo dobbiamo aspettare? Sarà presentato in anteprima il 16 ottobre su 3Cat e il 21 dello stesso mese arriverà su Prime Video.

