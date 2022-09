Ecco come sono le squadre di Europa League: risultati, posizioni nei campionati | Lega Europea

Un totale di 32 squadre stanno gareggiando nella fase a gironi di Europa League in questa stagione. Qui, sponsorizzato da Swissquote, analizzeremo lo stato di tutte le squadre durante questa fase della competizione.

UEFA Europa League: partite, pareggio, finale

Gruppo A

Formato di questa stagione: DVVVVV (in tutte le competizioni, prima l’ultima partita)

Ultimo risultato: Man United – Arsenal 3-1, 04/09, Premier League

Posizione in campionato: 1° in Premier League inglese

La squadra di Mikel Arteta ha iniziato la Premier League con cinque vittorie consecutive prima che la loro buona corsa all’Old Trafford fosse interrotta contro il Manchester United.

Stato della figura in questa stagione: DVVDEV

Ultimo risultato: Twente 2-1 PSV, 03/09, Eredivisie

Posizione in campionato: 4° nell’Eredivisie olandese

Il PSV Eindhoven ha segnato 22 gol nelle sue vittorie nei primi quattro turni di Eredivisie in questa stagione, ma quella gara si è conclusa sabato con una sconfitta contro il Twente.

Stato della figura in questa stagione: DVDEVV

Ultimo risultato: Bodo/Glimt 1-4 Molde, 03/09, Norwegian League

Posizione nel campionato: 2° nel campionato norvegese

Bodo/Glimt è ora dieci punti di vantaggio sul Molde sulla strada per vincere il terzo titolo norvegese. Amhal Pellegrino è il capocannoniere del campionato con 19 gol nel 2022.

Figura Stato di questa stagione: DDVVVE

Ultimo risultato: Zurigo – Lugano 1-2, 09/03, Swiss League

Posizione in campionato: nono in campionato svizzero

Lo Zurigo non è riuscito a vincere le prime sette partite della Swiss League in questa stagione (pareggiando due e perdendo cinque), ma ha vinto le ultime cinque in tutte le competizioni (Coppa Svizzera e UEFA).

gruppo b

Figura Stato di questa stagione: DDDDVV

Ultimo risultato: Zorya 3-2 Dynamo Kyiv, 03/09, Campionato ucraino

Posizione in campionato: 15° posto nel campionato ucraino

La Dynamo ha perso le ultime quattro partite in tutte le competizioni. I suoi due gol contro Zorya sabato sono stati i primi di fila.

Figura Stato di questa stagione: EVDVED

Ultimo risultato: Troyes 1-1 Rennes, 04/09, Ligue 1

Posizione in campionato: 9 in Ligue 1

La sconfitta per 1-0 contro il Lorient nella loro prima partita di Ligue 1 è stata la prima partita casalinga in cui non segnavano gol da settembre 2021. Da allora hanno vinto le due partite casalinghe.

Stato della figura in questa stagione: VDVVVV

Ultimo risultato: Fenerbahce 2-0 Kaiserspor, 03/09, Turkish League

Posizione in campionato: 3° in campionato turco

L’attaccante ecuadoriano Ener Valencia ha segnato sei gol nelle prime tre partite di campionato di questa stagione, ma è stato espulso nella quarta partita.

Il look di questa stagione: DEVVEV

Ultimo risultato: Omonoia 3-2 AEK Larnaca, 03/09 Cyprus League

Posizione nella loro lega: 10° nella lega cipriota

La squadra cipriota ha giocato sette partite senza perdere sotto la guida del nuovo allenatore Jose Luis Ultra (tre vittorie e quattro pareggi) fino alla sconfitta di sabato contro l’Omonia.

gruppo c

Stato della figura in questa stagione: DVEVV

Ultimo risultato: Udinese – Roma 4-0, 04/09, Serie A

Posizione in Serie A: 5° in Serie A italiana

Dopo un inizio impressionante in Serie A, la Roma ha subito la prima sconfitta stagionale in casa dell’Udinese.

Stato della figura in questa stagione: VEVEVV

Ultimo risultato: Ludogorets 6-0 Hebar, 04/09, campionato bulgaro

Posizione nel campionato: Secondo posto nel campionato bulgaro

L’attaccante argentino Matias Tesira ha brillato nelle ultime settimane, segnando quattro gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Stato della figura in questa stagione: DVVV

Ultimo risultato: Real Madrid – Betis 2-1, 03/09, La Liga

Posizione nella Liga: 4° nella Liga

La squadra di Manuel Pellegrini ha iniziato il campionato spagnolo con tre vittorie, ma ha perso sabato contro il Real Madrid. Borja Iglesias ha segnato quattro gol per il Betis in questa stagione.

Condizione della figura in questa stagione: VEVVVE

Ultimo risultato: HJK – HIFK, 05/09, Campionato finlandese

Posizione nel campionato: 2° nel campionato finlandese

Campione di Finlandia nel 2021, la squadra di Tony Koskela è rimasta imbattuta da fine luglio da otto partite in tutte le competizioni (sei vittorie e due pareggi).

gruppo d

Condizione della figura in questa stagione: VVVVE

Ultimo risultato: Braga – Vitoria SC 1-0, 03/09, campionato portoghese

Posizione nel campionato: 2° nel campionato portoghese

Braga è tornato da dietro tre volte per segnare la sua prima partita di campionato contro lo Sporting CP 3-3 e da allora ha vinto le successive quattro, segnando 15 gol nel processo.

Stato della figura in questa stagione: DVDVEV

Ultimo risultato: Elfsburg 3-2 Malmö, 04/09, Campionato svedese

Posizione in campionato: 5° in campionato svedese

I campioni di Svezia hanno esonerato l’allenatore Milos Milojevic alla fine di luglio, poi il custode Andreas Jorgesson è riuscito a mandare la squadra nella fase a gironi della Lega Europea.

Figura Stato di questa stagione: EVVEVV

Ultimo risultato: Union Berlin – Bayern Monaco 1-1, 03/09, Bundesliga

Posizione in campionato: 4° nel campionato tedesco

La squadra forte di Urs Fischer ha iniziato la Bundesliga (tre vittorie e due pareggi) e due acquisti estivi Jordan Pivok (tre gol) e Sheraldo Becker (cinque gol) hanno segnato facilmente.

Stato della figura in questa stagione: VDVVDD

Ultimo risultato: Zulte-Wargem 1-3 Saint-Gilloise, 04/09, Campionato belga

Posizione in campionato: 5° in campionato belga

Come club neopromosso, il St Gilloise è riuscito a finire secondo nel campionato belga la scorsa stagione, ottenendo la prima qualificazione per la competizione UEFA (sebbene avesse già giocato nella Coppa delle Fiere negli anni ’50 e ’60).

gruppo E.

Stato della figura in questa stagione: VVVVDD

Ultimo risultato: Man United – Arsenal 3-1, 04/09, Premier League

Posizione in campionato: 5° in Premier League inglese

Dopo aver perso le prime due partite sotto la guida del nuovo allenatore Erik ten Hag, lo United si sta lentamente riprendendo e questa domenica è riuscito a battere l’Arsenal grazie a due gol di Marcus Rashford e un altro del rookie Anthony.

Stato della figura in questa stagione: EVDV

Ultimo risultato: Real Sociedad – Atletico Madrid 1-1, 03/09, La Liga

Posizione nella Liga: Nono posto nella Liga

L’Imanol Alguacil ha vinto le sue due trasferte in questa stagione, ma non sa ancora cosa significhi vincere in casa (pareggio e sconfitta).

Stato della figura in questa stagione: VEEVEV

Ultimo risultato: Dacia Buyukani 0-2 Sherif, 03/09, Moldova League

Posizione nel campionato: 1 nel campionato moldavo

La squadra di Stepan Thomas ha giocato sei partite di campionato senza sconfitte e ha vinto 20 degli ultimi 22 campionati in Moldova.

Stato della figura in questa stagione: VDVVD

Ultimo risultato: Omonoia 3-2 AEK Larnaca, 03/09 Cyprus League

Posizione nella loro lega: 9 nella lega cipriota

La squadra di Neil Lennon ha battuto il Gent per 4-0 complessivamente nei playoff, ma ha iniziato il campionato con una sconfitta per 1-0 contro Akritas Chlorakas.

gruppo F.

Il look di questa stagione: DEVEV

Ultimo risultato: Lazio – Napoli 1-2, 09/03, Serie A

Posizione in campionato: 8° in campionato italiano

La squadra di Maurizio Sarri in Serie A ha perso in questa stagione (due vittorie e due pareggi) fino a domenica, quando ha perso 1-2 in casa contro il Napoli.

Condizione della figura in questa stagione: VVVEV

Ultimo risultato: Go Ahead Eagles 3-4 Feyenoord, 03/09, Eredivisie olandese

Posizione in campionato: 2° nell’Eredivisie olandese

Danilo, che ha firmato quest’estate, ha già segnato cinque gol in Eredivisie per il Feyenoord, imbattuto dopo cinque partite di campionato (quattro vittorie e un pareggio).

Stato della figura in questa stagione: DVDEDE

Ultimo risultato: Midtjylland 0-2 AaB, 04/09 Danish League

Posizione in campionato: ottavo posto nel campionato danese

La scorsa stagione erano secondi nel campionato danese, ma in questa stagione hanno vinto solo due partite in tutte le competizioni nonostante i cinque gol di Pion Sesto nelle sue otto partite.

Condizione della figura in questa stagione: EVVDVD

Ultimo risultato: Sturm Graz 0-0 Hartberg, 03/09, Bundesliga austriaca

Posizione in campionato: 3° in campionato austriaco

Sturm ha ottenuto due vittorie consecutive per la prima volta in questa stagione dopo aver battuto il Rapid Vienna 1-2 e 3-1 in Coppa d’Austria contro l’Austria Salisburgo il 31 agosto.

Gruppo G

Figura Stato di questa stagione: VEEVEE

Ultimo risultato: Olympiacos – Ionicos 3-1, 03/09, Lega greca

Posizione nel campionato: 2° nel campionato greco

L’Olympiacos ha pareggiato in sei delle nove partite in tutte le competizioni in questa stagione sotto la guida del nuovo allenatore Carlos Corberan.

Stato della figura in questa stagione: VVDEVV

Ultimo risultato: Kapaz 0-1 Qarabağ, 09/01, Azerbaijan League

Posizione in campionato: 2° in campionato azerbaigiano

I campioni dell’Azerbaigian hanno vinto le prime quattro partite di campionato in questa stagione e non hanno subito gol nella competizione nazionale dalla vittoria per 3-1 sul Sabayil.

Stato della figura in questa stagione: VVVDVV

Ultimo risultato: Leverkusen – Friburgo 2-3, 03/09, Bundesliga

Posizione in campionato: 1° in Bundesliga tedesca

Michael Gregorich e Ritso Doan hanno segnato rispettivamente tre gol e due gol nel brillante inizio di stagione del Friburgo in Bundesliga (quattro vittorie e una sconfitta).

Il look di questa stagione: DEVDEE

Ultimo risultato: Nantes 0-3 Parigi, 03/09, Ligue 1

Posizione in campionato: 13° in Ligue 1

I campioni di Coppa di Francia hanno vinto solo una delle sette partite ufficiali di questa stagione, con Mustafa Mohamed in prestito dal club del Galatasaray che ha segnato due gol su sei.

gruppo h

Stato della figura in questa stagione: EEVEDV

Ultimo risultato: Red Star 1-1 Backa Topola, 04/09, Serbian League

– Posizione in campionato: primo in campionato serbo

La Stella Rossa è in testa al campionato serbo nonostante abbia una partita meno competitiva rispetto alla maggior parte dei suoi seguaci.

Stato della figura in questa stagione: VDEDED

Ultimo risultato: Nizza – Monaco 0-1, 04/09, Ligue 1

Posizione in campionato: 10° in Ligue 1

La squadra di Philip Clement ha segnato almeno un gol nelle otto partite giocate in questa stagione, ma ha vinto solo due volte.

Stato della figura in questa stagione: VVVDVV

Ultimo risultato: Újpest 0-6 Ferencváros, 09/04, Lega ungherese

Posizione nel campionato: 1° nel campionato ungherese

Il nuovo arrivato Adama Traore ha segnato 11 gol in tutte le competizioni per il club che ha vinto gli ultimi quattro campionati ungheresi.

Stato della figura in questa stagione: VEEDDV

Ultimo risultato: Omranispor – Trabzonspor 0-1, 02/09, Turkish League

– Posizione in campionato: settimo in campionato turco