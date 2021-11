Ecco come Sylvester Stallone assomiglia a Stakar nel suo ritorno in Guardiani della Galassia Vol.3

Sylvester Stallone, il famoso attore di film d’azione che ha recitato negli anni ’80 e ’90 (e anche negli ultimi anni) epiche famose come roccioso NS Rambo, così come molti altri film di successo, confermato recentemente il suo ritorna Come faccio stakar occupazione Guardiani della Galassia Vol.3, il nuovo film di James Jenn che è appena iniziato riprese pochi giorni fa. Ora lo stesso Stallone abbonato Una sua foto con il suo personaggio Marvel e quello È stato cancellato poco dopo Dal suo account Instagram ufficiale.

Incontra Sylvester Stallone ai Marvel Studios

Così, pochi giorni fa, l’attore ha pubblicato dei video che mostrano come funziona la macchina doppia faccia A proposito, presto fatto di dal film. Sebbene Stallone sia andato ben oltre nelle ultime ore e sia stato scelto come suo personaggio ai Marvel Studios, indossare un vestito nuovo Qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto nella seconda parte della saga dei Guardiani della Galassia.





Dopo che la foto è stata pubblicata, è stata misteriosamente cancellata; Forse si è spinto troppo oltre mostrando qualcosa non dovrei condividere Nei social network? In ogni caso, ora sappiamo come apparirà Sylvester Stallone nel film, anche se non è noto se il suo ruolo sarà solo un cameo minore o avrà un po’ più di peso nella trama. Ricorda che Stallone ha debuttato all’UCM in Guardiani della Galassia Vol.2 a sua volta Stakar OgordConosciuto nei fumetti come stella del falco, quando scopre il passato di Yondu, che lo salva dalla schiavitù di Kree e lo invita a unirsi ai Ravagers.

Guardiani della Galassia Vol.3 si sottometterà a Adam Warlock Con l’attore Will Poulter come un potente essere cosmico. Il film dovrebbe essere proiettato nelle sale a 5 maggio 2023.

fonte | collisore