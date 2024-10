Ecco come ti influenzerà la nuova strategia pubblicitaria di Amazon

Più pubblicità per Prime Video nel 2025: questo è il piano di Amazon per inondare la sua piattaforma di pubblicità

Prime Video avrà più annunci a partire dal 2025

A partire dal 2025, Amazon Prime Video implementerà un aumento significativo del numero di annunci all’interno della sua piattaformache può cambiare l’esperienza degli utenti. La mossa fa parte di una strategia più ampia per il colosso della tecnologia, che cerca di aumentare le proprie entrate di fronte alla crescente concorrenza nel settore del live streaming.

Con questa decisione, Amazon sta riaffermando altre specialità di intrattenimento digitale Che hanno già integrato la pubblicità nei loro modelli di abbonamento. Sebbene molti analisti suggerissero che con questa azione le piattaforme avrebbero scavato la loro tomba, la realtà è stata molto diversa, e infatti Netflix, Disney+ e Prime Video hanno mantenuto o aumentato il loro numero di abbonati.

La corretta performance degli annunci sulle piattaforme ha portato a una serie di decisioni che avranno un impatto diretto sull’esperienza dell’utente. Kelly Day, vicepresidente di Prime Video International, ha osservato Tempi finanziari Quale La pubblicità sulla piattaforma di streaming di Amazon aumenterà a partire dal 2025.

Prime Video avrà più annunci a partire dal 2025

Fino ad ora Prime Video è stata cauta riguardo alla presenza di annunci pubblicitari. La piattaforma di contenuti di Amazon offre annunci pubblicitari, ma questi sono stati limitati in modo che l’esperienza dell’utente rimanga intatta. Tutto questo cambierà a partire dal 2025Prime Video dà il massimo e la pubblicità è fondamentale per questo.

Gli utenti che hanno mantenuto i propri account Prime Video nonostante venissero pubblicati annunci pubblicitari hanno spinto Amazon a prendere questa decisione. L’accesso agli annunci sarà ora completo I piani di Amazon non sono ancora noti Nel dettaglio completo come verranno integrati più annunci in Prime Video.

Amazon può beneficiare di a Aumento dei ricavi pubblicitari Sfruttando l’ampia base di abbonati e l’elevata domanda di spazi pubblicitari sulle piattaforme di live streaming. Tuttavia, questo cambiamento comporta anche il rischio di malcontento tra gli utenti.

La chiave per Amazon sarà Trova l’equilibrio tra massimizzare le entrate pubblicitarie e mantenere felici i tuoi abbonati. L’aumento della pubblicità può indurre alcuni utenti a spostarsi su altre piattaforme che offrono un’esperienza migliore nonostante gli annunci.

Anche se non è l’unica soluzione perché Amazon offre un abbonamento attraverso il quale puoi evitare la pubblicità, anche se questo significa pagare di più. In definitiva, offrire più annunci su Prime Video nel 2025 rappresenterà un punto di svolta sia per la piattaforma che per il modello di business dello streaming in generale.

Puoi continuare android4all In Facebook, Whatsapp, Twitter (X) O consultazione Il nostro canale su Telegram Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche.