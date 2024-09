Ecco cosa comporta e come richiederlo

Un po Città italiana Situato sull’isola della Sardegna, c’è un’offerta interessante Persone che desiderano telelavorare da qualsiasi angolo del mondo Uno in cambio Alloggio quasi gratuito e condividere le loro conoscenze con la comunità locale.

A proposito di questo progetto Opera di Ollolai, Un progetto di città situato in una zona collinare con numerose spiagge nelle vicinanze 430 chilometri da Roma. Quello Cerca gli stranieri per condividere le loro conoscenze Attraverso presentazioni, lezioni o progetti relativi ai rispettivi campi, professioni o esperienze.

In cambio di questo contributo, La città garantisce ai turisti un soggiorno quasi gratuito in città. Partecipanti Devono pagare solo 1 euro (Circa 5.000 pesos colombiani) Per affittare una casa.

lLeggi qui: A un anno dalla morte di Botero, Roma rende omaggio

Ollolai avverte Gli alloggi non sono Airbnb o hotel, Ma case vere. D’altro canto, le spese personali, ecc Pasti e trasporti sono a carico dei partecipanti.

Da Ollolai al sito di Ollolai il Comune cerca Esperti di tecnologia, media, finanza, architettura così come artisti, scrittori, musicisti e accademici.

“È incoraggiante Professionisti e commercianti con esperienza pluriennale Nei servizi professionali come tecnologia, media, finanza, immobiliare, architettura. “Anche artisti professionisti, scrittori, musicisti, scienziati e accademici in generale sono incoraggiati a presentare domanda”, precisa il programma.

Situata in una delle cinque “zone blu” del mondo, ha il maggior numero di persone che vivono oltre i 100 anni. Ollol vuole anche che i nomadi digitali visitino la città per combattere la popolazione in continua diminuzione. Ha appena 1.300 persone.

Perciò, Un comune italiano cerca di educare i propri cittadini alle diverse professioni Dal pubblico. “Ad esempio, se sei un product manager, puoi parlare di cosa sei un product manager, come lo diventi, cosa studi e fornisci esempi della tua vita quotidiana, problemi che risolvi, ecc., e come trovi un lavoro, remoto o non remoto”, descrive il progetto.