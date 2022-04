Ecco perché ALGO è un’ottima opzione a lungo termine nella sua attuale fascia di prezzo

Algorand rimane una delle principali reti blockchain grazie alla sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. Tuttavia, la sua altcoin ALGO ha visto giorni migliori e attualmente viene scambiata a un prezzo critico.

ALGO era scambiato a $ 0,70 al momento della scrittura ed è in ribasso dall’inizio di aprile, dopo aver toccato un massimo di $ 0,98 il 31 marzo. Tuttavia, il suo sconto mensile impallidisce rispetto allo sconto mensile di $ 2,82 che ha fatto a novembre dello scorso anno. Ciò significa che il suo prezzo attuale è attualmente scambiato a circa un quarto del prezzo di ATH.

L’allontanamento dal prezzo di ALGO rivela che è stato scambiato in un modello triangolare supportato da resistenza discendente e supporto laterale. Il suo massimo a fine marzo ha colpito la linea di resistenza prima di ritracciare e testare nuovamente il supporto il 14 aprile. ALGO si trova attualmente in un’area critica poiché la linea di supporto e resistenza sta spingendo il prezzo in un intervallo ristretto.

Perché l’attuale supporto di ALGO è così importante

L’attuale livello di supporto per ALGO vicino a $ 2,11 finora si è rivelato un punto di inversione molto forte. È rimbalzato dallo stesso livello diverse volte quest’anno e almeno 3 volte nel 2021. Ciò significa che si è già affermato come supporto strutturale e l’ultima volta che è stato al di sotto di questo livello di base è stato nel febbraio 2021.

ALGO potrebbe avere un rialzo significativo, soprattutto se lo stesso livello di supporto rimarrà forte nei prossimi giorni. La probabilità di un tale risultato è accresciuta dall’ampio sconto con cui viene scambiato rispetto al precedente ATH.

Tuttavia, potrebbe anche rompere il supporto come è avvenuto con la maggior parte delle principali criptovalute a causa dell’intensa pressione di vendita degli ultimi giorni.

Attività della serie Algorand

Le forze di mercato attualmente hanno una mano pesante sul valore attuale di ALGO. Tuttavia, anche le sue attività sulla catena svolgono un ruolo importante non solo nel suo valore attuale ma anche nel suo movimento futuro dei prezzi. Il mercato NFT è tra i migliori driver di utilità che possono aiutare a misurare il livello di attività nella blockchain di Algorand.

Il numero di titoli unici che hanno acquistato NFT sotto i 1.000 dollari è rimasto sopra i 13.400 dollari negli ultimi 90 giorni. I volumi di scambio NFT sono aumentati in modo significativo da metà marzo.

Il volume totale di NFT per un valore di oltre $ 100.000 ha visto un aumento significativo negli ultimi due giorni con prezzi in calo. Uno sguardo agli ultimi 12 mesi rivela che i volumi di NFT hanno registrato una crescita significativa durante questo periodo.

Questa è una traduzione automatica della nostra versione inglese.