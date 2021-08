Ecco perché si avvicina il “vero test” di Bitcoin

Sabato il prezzo del bitcoin è sceso alla resistenza di $ 48.000 e viene scambiato a $ 45.787. Ciò significa che la pressione al ribasso rimane nel mercato e non siamo ancora fuori pericolo. Tuttavia, gli analisti hanno trovato un segnale comprovato per prevedere quale direzione BTC può prendere il mercato.

Analista finanziario e costruttore Verso il criptoversoBenjamin Quinn nel suo ultimo libro video blog Nota che il “vero test” di Bitcoin “sta arrivando”. L’analista di mercato ritiene che il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere i $ 100.000 prima piuttosto che dopo e che i dati storici saranno sempre una buona indicazione di ciò. $ 100k sembra un grande obiettivo quando siamo al livello di prezzo di $ 45,7k, ma vedremo un cambiamento nel sentimento?

Cowen ha spiegato che settembre è un mese importante per il prezzo di Bitcoin. dettagliato,

“La cosa più eccitante per me è settembre. Perché? Perché ogni settembre negli ultimi quattro anni, bitcoin ha testato la media mobile semplice di 20 W. “

Dal 2017, il prezzo di Bitcoin ha testato la SMA da 20 W ogni anno tranne una volta nel 2019. Il prezzo è riuscito a mantenere il supporto fornito dalla SMA da 20 W tre volte su quattro e al momento, dato lo slancio nel mercato dei Bitcoin, il prezzo è stato basso.

Sebbene questa fosse una tendenza chiara a settembre, potrebbe formarsi già quest’anno. Secondo Quinn, la SMA da 20 W era attualmente a un livello di prezzo “modesto” di $ 43.000. Considerando che il prezzo di BTC è rimasto tra l’8% e il 9% al di sopra della stima di 20 settimane. Tuttavia, quando è stata introdotta una pressione al ribasso nel mercato, Quinn ha stimato che il prezzo sarebbe sceso di circa $ 43.000.

Anche l’analisi di settembre di Quinn è in linea con il piano B predizione secondo la direzione del prezzo. L’eminente grafico è stato criticato per il modello Stock to Flow di Bitcoin, osservando che il prezzo potrebbe raggiungere $ 47K ad agosto, il che è stato vero durante il fine settimana.

Bitcoin era inferiore a $ 34.000, innescato dalla campagna FUD Energy e cinese di Elon Musk. C’è anche un motivo più fondamentale per cui vediamo debolezza a giugno e forse a luglio. Il mio scenario peggiore per il 2021 (basato su prezzo/serie): agosto > 47K, settembre > 43K, ottobre > 63K, novembre > 98K, dicembre > 135K pic.twitter.com/hDONOVgxH1 – PlanB (@100 trilioni) 20 giugno 2021

Con il prezzo già in discesa, potremmo vedere BTC resistere a $ 43.000, ma reggerà? Secondo il modello di prezzo del piano B, BTC non solo rimarrà a questo livello, ma si riprenderà ancora più fortemente verso l’obiettivo di $ 100.000.

Questa è una traduzione automatica della nostra versione inglese.