Ecco quanto saranno accurate le immagini spaziali dal telescopio spaziale James Webb

Il Telescopio spaziale James Webb Continua a calibrare i suoi strumenti prima di partire alla scoperta dello spazio alla ricerca del cosiddetto La prima luce dell’universoQuesto lampo è stato emesso circa 13,7 miliardi di anni fa, appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang, in una regione dell’universo che è rimasta finora inesplorata.



Per coloro che non vedono l’ora di vedere le immagini che il telescopio spaziale invierà sulla Terra, la NASA ha rilasciato un breve video che mostra la nitidezza delle immagini che il dispositivo ha chiamato. Maria (strumento a medio infrarossoContiene una fotocamera e uno spettrofotometro in grado di catturare lunghezze d’onda più lunghe di quelle che i nostri occhi possono vedere. Il video ti consente di confrontare una foto scattata con un file Telescopio spaziale Spitzer E uno dal telescopio spaziale James Webb Grande Nube di Magellanouna galassia nana, un satellite della Via Lattea.

Il confronto è sorprendente e può essere visto nel suo tweet Account ufficiale del telescopio Con la seguente didascalia: “Miglioramento del computer! Confronta lo stesso obiettivo visto da Spitzer e nelle immagini di calibrazione di Webb. Spitzer, il primo grande osservatorio a infrarossi della NASA, ha aperto la strada allo specchio primario più grande del Web e ai suoi rivelatori migliorati per vedere di più il cielo a infrarossi chiaramente.”.

Computer, promozione! Confronta lo stesso target, visto da Spitzer e nelle immagini di calibrazione di Webb. Spitzer, il primo grande osservatorio a infrarossi della NASA, ha aperto la strada a uno specchio principale Webb più grande e a rivelatori migliorati per vedere il cielo a infrarossi con maggiore chiarezza: https://t.co/dIqEpp8hVi pic.twitter.com/g941Ug2rJ8 – Telescopio web della NASA (NASAWebb) 9 maggio 2022

Il James Webb Observatory è considerato un successore di Telescopi spaziali Hubble S Spitzer. Sebbene l’indagine sia stata avviata il 25 dicembre 2021, Il progetto È iniziato oltre 20 anni fa e comprende la NASA, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese. La sonda James Webb inizierà a osservare lo spazio nell’estate del 2022. Si stima che la missione di questo dispositivo avanzato durerà dai cinque ai dieci anni.