Eclissi nello spazio: l'Europa prepara una missione per simulare l'evento

Si tratta di una missione portata avanti dall'Agenzia spaziale europea (ESA), che ha riunito 40 aziende europee e canadesi, sotto la guida di bilancio di Spagna e Belgio.

Si tratta di una missione dimostrativa tecnologica per il volo di precisione in orbita, un progetto da 200 milioni di euro che mira a lanciare due satelliti in perfetta sincronizzazione a 60.000 chilometri dalla Terra, ha detto all'EFE l'ingegnere dell'ESA Esther Bastida.

I dispositivi, chiamati Proba-3, verranno lanciati il ​​prossimo settembre a bordo di un razzo PSLV dell'Agenzia spaziale indiana.

Una volta in orbita, la cosiddetta “danza cosmica del Coronagrafo e dell’Occultore” inizierà entro la fine dell’anno.

Gli specialisti hanno indicato che i dispositivi voleranno senza intervento umano ad una distanza di 144 metri e i loro movimenti si adatteranno ad una velocità di 60.000 chilometri orari con un margine di deviazione di un millimetro.

Il volo simultaneo dei satelliti simulerà un'eclissi solare per diverse ore ogni giorno. Per fare ciò, queste tecnologie si allineeranno in modo indipendente in linea retta con il sole.

“L'Occultore agirà come un satellite e coprirà il Coronagrafo con un'ombra perfetta in modo che il suo compagno di ballo possa catturare immagini di qualità inaccessibile dalla Terra della brillante corona del sole, la cui luce è un milione di volte meno brillante del centro del disco “, hanno osservato gli esperti.

L'esercizio verrà ripetuto per circa due anni, dopodiché i satelliti cadranno verso la Terra fino a disintegrarsi nell'atmosfera. Il belga Andre Zhukov, direttore scientifico della missione, ha affermato che prima saranno in grado di fornire alcune prove su alcuni problemi della fisica solare.

rgh/cdg