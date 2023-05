EcoFlow PowerStream arriva in Spagna

31 maggio 2023, 09:00 – Aggiornato il 31 maggio 2023, 09:13

Il primo pannello solare intelligente per balconi Con centrali elettriche portatili. Così lo definisce EcoFlow Powerstream, un concetto che è più di una semplice curiosità per fornire alla nostra casa energia pulita. Installare pannelli solari non è per tutti: la Spagna è un paese di appartamenti, il che rende notevolmente difficile la democratizzazione.

L’obiettivo di questo kit è che chiunque possa accedere all’energia solare, al fine di risparmiare sulla bolletta elettrica generando energia di riserva. Ti diciamo come funziona questa soluzione e il prezzo di accesso ad essa, poiché ci sono molti approcci con biglietti finali completamente diversi.

Pannelli solari per balconi. Stazione portatile ovunque tu voglia

L’array solare PowerStream di EcoFlow è una soluzione che integra a Micro inverter con ingresso solare fino a 800 wattconnesso alla nostra rete. La connessione avviene tramite una presa intelligente che è in grado di allocare automaticamente l’energia nella nostra casa. Tutto questo può essere monitorato in tempo reale con la sua app per iOS e Android.

È compatibile con fino a Otto pannelli solari flessibili da 100 watt o con Due solidi pannelli solari da 400W, a seconda della versione scelta per il gruppo. Per immagazzinare l’energia in eccesso, abbiamo piena compatibilità con tutte le centrali elettriche portatili EcoFlow.

L’azienda garantisce che è possibile ridurre fino a un terzo il consumo energetico annuo di una famiglia media (risparmiando 1.039 kWh per famiglia all’anno). L’integrazione con la centrale elettrica è particolarmente importante per poter utilizzare di notte l’energia accumulata durante il giorno. L’obiettivo è affidarsi di meno

attraverso il App EcoFlow Potremo sapere quanta energia generiamo, da quale pannello proviene il kWh, il livello di carica della centrale e la distribuzione che avviene tra l’utilizzo della rete elettrica e l’energia solare generata, tra le altre cose.

Ogni dispositivo collegato deve essere collegato alla rete elettrica tramite la presa intelligente EcoFlow. È imperativo che l’inverter sia in grado di distribuire l’esatta quantità di energia necessaria per farlo funzionare, immagazzinarla o distribuire il resto.

Secondo EcoFlow, PowerStream è progettato per essere facile da installare per l’utente. Anche se la cosa più notevole è che questi pannelli possono essere installati sul balcone dell’appartamento, è anche possibile attaccarli a giardini, facciate e ovunque ci venga in mente. I cavi sono completamente piatticon l’obbiettivo di non dover fare nessun tipo di scavo.

Prezzi e disponibilità di PowerStream

PowerStream viene lanciato ufficialmente oggi e può essere acquistato su Amazon e sul sito Web ufficiale di EcoFlow. La soluzione è disponibile in tre pacchetti.

Lui Kit senza deposito Include un inverter, quattro pannelli solari flessibili da 100 W, un cavo solare BKW, due cavi super piatti e due prese intelligenti EcoFlow. il suo prezzo 1082 euro .

Include un inverter, quattro pannelli solari flessibili da 100 W, un cavo solare BKW, due cavi super piatti e due prese intelligenti EcoFlow. il suo prezzo . Lui Kit con accumulo di 1 kWh . Il set include senza accumulo di energia e la centrale elettrica DELTA 2. Il suo prezzo 2281 euro .

. Il set include senza accumulo di energia e la centrale elettrica DELTA 2. Il suo prezzo . Lui Kit accumulo 2 kWh. Il kit con accumulo comprende due pannelli solari rigidi da 400 W, invece di quattro pannelli solari flessibili da 100 W, più una centrale elettrica DELTA Max 2000. 2709 euro.

