Econo Supermercati presenta lo spazio virtuale ridisegnato per “7 days of Flavour” | Aharon

Per continuare a offrire ai consumatori sapori e una varietà di ricette per deliziarli, Econo Supermarkets ha annunciato una riprogettazione del suo ricettario virtuale. “7 giorni di gusto”.

Il ricettario virtuale offre ai suoi utenti un nuovo “look” e nuove funzionalità. 7díasdesabor.com Ora consente al consumatore di preparare automaticamente la propria lista della spesa in base agli ingredienti della ricetta di propria scelta, gli consentirà inoltre di pianificare le ricette che desidera utilizzare nel calendario settimanale e potrà mantenere le proprie ricette preferite salvate sotto il proprio profilo.

7díasdesabor.com È una raccolta di oltre 1.800 ricette che include alternative per occasioni come colazione, pranzo, cena, snack, bevande, insalate, dessert e altro ancora. Per ottenere il massimo da questo strumento, si consiglia al consumatore di creare il proprio profilo al suo interno e di registrarsi per ricevere settimanalmente una varietà di ricette via e-mail.

“Questo strumento sarà prezioso per tutti gli amanti della cucina. Qui potranno avere ricette per i pasti di tutti i giorni, oltre ad avere una varietà anche per occasioni speciali, per stupire e quando la famiglia si riunisce”, ha commentato Esteban Colon, Chief Marketing Ufficiale, supermercati Econo.