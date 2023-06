Ed è la tecnologia in più ascesa nel 2023

L’anno scorso a Wall Street, il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato tutti i primi ribassi annuali dal 2018. Infatti, l’indice tecnologico è crollato di oltre il 30%. quest’anno tecnologico Ha iniziato a riprendersi, e finora quest’anno, Hanno già raggiunto il 24% . Come se la sono cavata i colossi del settore e cosa potrebbe accadere nel breve periodo?

Microsoft È salito finora quest’anno 38,1% Da $ 239,82 a $ 331,21. Va notato che a gennaio la società ha annunciato un nuovo accordo di investimento multimilionario con OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT. Solo pochi giorni fa, l’azienda ha tenuto il suo evento Microsoft Build 2023 in cui ha fatto una serie di annunci in cui l’AI è stata la protagonista principale.

da parte sua, Il conteggio degli alfabeti è aumentato del 40,2% nei primi cinque mesi dell’anno Da $ 88,23 a $ 123,67. La società ha introdotto quest’anno il suo chatbot AI, chiamato Bard, che, sebbene un po’ complicato da lanciare, non ha danneggiato il prezzo delle azioni della società, che ha continuato a salire. Alphabet è stata anche riconosciuta per aver portato strumenti e infrastrutture di intelligenza artificiale aziendale attraverso l’unità di cloud computing di Google.

Meta è aumentata del 120% nel 2023 da $ 120,34 a $ 264,72. L’azienda nata come social network ha appena lanciato un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato ImageBind in grado di connettere sette fonti di dati sensoriali: immagini, video, audio, testo, profondità, temperatura e movimento. Meta ha anche annunciato di rimanere impegnata nella ricerca e sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale.

Amazon è cresciuta del 43,6% Finora quest’anno da $ 84 a $ 120,58. Nel primo trimestre, i ricavi dell’azienda sono aumentati del 9% rispetto alla fine del 2022. Il principale driver dei profitti è stato Amazon Web Services, un gruppo di servizi di cloud computing pubblico, che utilizza anche l’intelligenza artificiale per migliorare le proprie prestazioni.

Apple è aumentata del 36,4% da $ 129,9 a $ 177,25, finora nel 2023. Il fatturato dell’azienda tra gennaio e marzo è stato di 94,8 miliardi di dollari. Da parte sua, le vendite di iPhone sono cresciute più del previsto. Il fatturato derivante dalla vendita di smartphone è stato superiore alle attese, raggiungendo i 51,3 miliardi di dollari nel primo trimestre dell’anno.

Perché stanno aumentando e cosa accadrà a breve termine?

nel corso del 2022, Le aziende tecnologiche hanno subito forti cali. Quello che è successo è che c’era un contesto globale sfavorevole, come è diventato evidente Forte aumento dei tassi di inflazione sia negli Stati Uniti che in Europa E Grandi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e della Banca centrale europea per cercare di contenere i prezzi. Pertanto, i rendimenti di borsa di queste società hanno risentito dell’aumento del costo del finanziamento.

consultazione scoop, Rafael Di Giorno, Direttore di Proficio Investmentha affermato che “il Nasdaq è stato abbastanza punito l’anno scorso e quest’anno si sta riprendendo insieme al mercato dei” prezzi “che a un certo punto la Fed smetterà di aumentare i tassi di interesse”. Ha anche considerato che “l’intelligenza artificiale è sicuramente il motore” che ha influenzato quest’anno.

Quanto di ciò accadrà a breve termine con la performance di queste società, ha affermato, dipenderà dal fatto che la previsione più pessimistica della Fed si materializzi effettivamente. “Nel 2024 si aspettavano già un calo del tasso di interesse di 150 punti”, che ha definito positivo per il Nasdaq.