Edgardo Roman non ha avuto un attacco di cuore: famiglia e amici negano la pubblicazione di “Crocodile Man” di Alvaro Lemon

Nel pomeriggio di sabato 27 novembre, la Fondazione Actuemos è stata costretta a uscire allo scoperto per rilasciare dichiarazioni al pubblico sulla salute del famoso attore colombiano Edgardo Roman, dopo che erano iniziate a circolare voci secondo cui aveva avuto un infarto e che sarebbe stato . In seria salute. La notizia è stata pubblicata da alcuni media dopo, a quanto pare, i fatti confermati dal comico Alvaro Limon, il cui personaggio è ricordato dal film ‘Crocodile Man’. L’uomo, che faceva parte di Happy Saturdays, ha pubblicato la notizia sul suo account Instagram.

“Perché diavolo siamo stati dimenticati? (…) Perché nessuno scopre che il mio amico, Edgardo Roman, è gravemente malato? Ha avuto un infarto. Che diavolo sta succedendo? Perché a loro interessa solo nel cliché? (…) L’importante Davvero nessuno lo sa. Sono arrabbiato per l’oblio che hanno in (…) Nessuno ricorda le persone che hanno dato tanta gloria alla televisione”L’umorista ha detto nella sua pubblicazione di una foto in cui compare Roman, su una sedia a rotelle, nello specifico, accompagnato da Alvaro Limon. La posta, per la mattinata di domenica 28 novembre, è già stata tolta.

“È una vecchia foto. Edgardo Roman lo sapeva per caso. Sono tutte notizie false”, ha commentato alla foto un portavoce della Fondazione Actuemos, di proprietà del leggendario attore. “Il signor attore Edgardo Roman sta bene, a casa, non credete a tutto quello che dicono le reti (…) L’insegnante e l’attore non hanno avuto un infarto (…) Abbiamo ricevuto commenti e insulti verso di me e la mia famiglia , lascia stare, dicembre si avvicina già un abbraccio a tutti , Aggiunto nel messaggio pubblicato sulle storie di Instagram dell’azienda. Sebbene la pubblicazione della notizia del presunto attacco di cuore di Roman sia già stata stroncata, “Crocodile Man”, finora, non è uscito per correggere la sua affermazione.

La salute di Edgardo Roman è stata compromessa da tempo, tuttavia attualmente è in perfetta forma. Nota esplicativa: La versione iniziale di questa nota riportava l’infarto secondo Lemon, ma fu modificata dopo che Julien Roman chiamò Bolzo per scomunicare il comico, Lo si leggeva nel secondo post pubblicato da quel media, uno dei tanti che portavano fake news.

È stato un anno fa, nel novembre 2020, quando Julian Romain ha affrontato l’EPS di suo padre, dice, a causa della cattiva attenzione che stavano dando a Edgardo. Julian, anche lui attore, ha parlato con alcuni media in quei giorni e ha affermato che suo padre aveva bisogno di cure e trattamenti specifici e che l’EPS non stava facendo abbastanza. Anche, ha scritto l’attore sul suo account Twitter, hanno commesso errori e hanno esteso i processi di prendersi cura di suo padre che, a quel tempo, aveva un disperato bisogno.

“Il modo in cui Medimas Eps tratta le persone è scandaloso. Scrivono gli ordini medici in modo errato in modo che l’intera procedura debba essere eseguita da zero e nel frattempo il paziente attende urgentemente il trattamento. Nel 2020, Roman ha detto che è così bello per te.

Allo stesso modo, in un’intervista a Radio La W, nello stesso periodo, ha menzionato che suo padre soffre di cancro. “Questo è pazzesco. Mio padre ha il cancro da qualche anno e non so se sia stato a causa della pandemia, è diventato impossibile prendere un appuntamento (…) Ho cercato di stare lontano dalle reti perché non mi interessava, ma mi hanno consigliato di farlo per renderlo visibile e affinché questa entità si attivasse in merito”, ha commentato nella sua intervista a la stazione.

