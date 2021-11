Edge integrerà un tracker dei prezzi per farti risparmiare sui tuoi acquisti

Microsoft continua a impegnarsi per rendere Edge un browser sempre più potente. Quelli di Redmond stanno lavorando a due nuove funzionalità che presto raggiungeranno tutti gli utenti. È un tracker dei prezzi e un nuovo sistema per modificare facilmente le password trapelate.

Cominciamo con i miglioramenti nello shopping online. Edge aggiungerà una funzionalità che sarà in grado di monitorare i prodotti che hai visualizzato di recente e Ti avviserà se il prezzo di uno o più di essi cambia. Questo strumento può essere molto utile per risparmiare tempo in quanto non è necessario consultare manualmente ogni prodotto.

Microsoft menziona in un file Articoli Che il tracker dei prezzi sarà integrato automaticamente nel browser. Dicono “muoviti come faresti normalmente”. In questo senso, il suo utilizzo sarà molto trasparente e si aggiungerà ad altre soluzioni che cercano di migliorare lo shopping online.

Credito: Unsplash

Edge ha già strumenti integrati come il confronto dei prezzi, la cronologia dei prezzi e uno strumento coupon. Insieme, questi strumenti possono aiutarti a risparmiare denaro quando fai molti acquisti online, anche se va notato che non sono disponibili in tutti i paesi.

Allo stesso modo, hanno indicato da Microsoft che stanno lavorando in modo che tutte le funzionalità di acquisto online siano disponibili nella versione mobile di Edge. Attualmente i coupon sono arrivati ​​su iOS e Android. Tuttavia, il confronto dei prezzi e la data arriveranno su Android questo mese.

Microsoft Edge vuole aiutarti a cambiare le password trapelate

Microsoft Edge ha da tempo una funzionalità che monitora le tue password e ti avvisa se una o più sono trapelate. Ti dà anche consigli per migliorare la loro sicurezza E non ripetere la stessa chiave in più siti o applicazioni.

Microsoft Edge aggiungerà presto uno strumento per semplificare la modifica di una password trapelata. Quando questa funzione è abilitata, la prossima volta che scegli cambia la passworde Verrai automaticamente reindirizzato alla pagina di cambio password del rispettivo sito.

E con il generatore di password, Microsoft Edge, se lo desideri, puoi creare una nuova password sicura. Questa funzionalità sarà disponibile in linea di principio su un numero limitato di siti Web, ma Microsoft si è impegnata ad aumentare l’elenco nei prossimi mesi.