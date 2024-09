EDITORIALE DI EL TIEMPO DEL 16 SETTEMBRE 2024: SPAZIO PRIVATO

Millequattrocento chilometri è la distanza approssimativa via terra da Santa Marta, nel nord della Colombia, a Popayán, nel sud-ovest. Se esistesse un righello di questa lunghezza e lo posizionassimo verticalmente sulla superficie della Terra, l’altra estremità raggiungerebbe l’altezza raggiunta da un’astronave con equipaggio la settimana scorsa. Questa, ovviamente, non è la prima volta che l’uomo va nello spazio. Ma questa occasione è stata importante per due motivi.

Innanzitutto per la distanza. Dalla fine dell’era Apollo nel 1972, nessun essere umano ha raggiunto questo punto. Le missioni Apollo hanno portato l’uomo sulla Luna, che si trova a una distanza molto maggiore, circa 400mila chilometri, una distanza che non è stata ancora superata. Ma per le missioni orbitali, il record è stato di 1.373 chilometri raggiunto dalla missione Gemini nel 1966. In confronto, la Stazione Spaziale Internazionale orbita a 400 chilometri dalla superficie terrestre.

Si tratta di una pietra miliare che dimostra che non solo il settore governativo ha la capacità di addestrare gli astronauti e portarli nello spazio, ma che anche l’industria privata, che di solito è più innovativa del settore pubblico, è in grado di farlo.

Ma la cosa più importante di Polaris Dawn, come è stato chiamato quest’ultimo volo spaziale, è che, a differenza dei voli precedenti, i suoi membri non erano astronauti governativi, come quelli utilizzati dalla NASA, ma piuttosto civili, parte del progetto stesso della NASA. SpaceX, di proprietà di Elon Musk. Quando due dei quattro membri dell’equipaggio hanno fatto un breve giro nello spazio giovedì alle 6:12 EDT, era la prima volta che gli astronauti privati ​​eseguivano una manovra del genere.

