EDOMÉX si trova a Punto Mexico, uno spazio per mostrare, commercializzare e promuovere l’artigianato messicano – Notiexpress de México

Miguel Hidalgo, Città del Messico. – I Segretariati dello Sviluppo Economico, della Cultura e del Turismo, nonché l’Istituto di Ricerca e Promozione dell’Artigianato dello Stato del Messico (IIFAEM) promuovono la ricchezza culturale, artigianale e gastronomica dell’entità attraverso Punto Mexico, il sito di 32 artigiani esporre e commercializzare il proprio lavoro.

Disponibile fino al 26 luglio a Città del Messico.

Durante l’apertura dell’evento, Miguel Torroco Márquez, Ministro Federale del Turismo, ha sottolineato che “sono lieto di accogliere lo Stato del Messico, in Punto Mexico, in questo luogo, per favorire il riavvicinamento tra artigiani, produttori e acquirenti attraverso azioni, e allo stesso tempo “stiamo lavorando per rafforzare la promozione delle destinazioni degli States”.

Da parte sua, il Ministro dello Sviluppo Economico di EdoMéx, Laura González Hernández, ha evidenziato le misure attuate dal Ministero Federale del Turismo, congratulandosi in particolare con il Segretario Miguel Torroco per il suo instancabile lavoro per sei anni alla guida di questa agenzia.

Ha sottolineato che il settore del turismo è un’attività economica cruciale che trova nello Stato del Messico le condizioni ideali per il suo sviluppo, come linee ferroviarie, due aeroporti pienamente operativi e una connettività terrestre senza pari, fattori che favoriscono la ripresa del turismo settore. Valore storico sia per il turismo che per gli artigiani.

Alla presenza degli imprenditori artigiani e dei rappresentanti delle camere e delle associazioni di categoria, la segretaria Laura González ha portato i saluti della governatrice Delfina Gómez Álvarez e ha confermato che dalla sede della governatrice si promuove l’apertura di spazi per questa attività economica, rilevando che “ciò che è creato con le mani è creato con i sentimenti.”

La Ministra della Cultura e del Turismo, Nelly Carrasco, ha sottolineato nel suo intervento: “Ci rendiamo conto che è necessario avere un collegamento diretto per poter promuovere le meravigliose destinazioni che possiede la nostra entità, e ora che abbiamo visitato ogni comune, sono senza dubbio che “abbiamo 125 comuni”. “Con fascino e magia”.

8 artigiani su 32 hanno partecipato a questo incontro e presenteranno i loro pezzi a rotazione settimanale, per avere l’opportunità di osservare i diversi rami dell’artigianato.

La mostra è iniziata con la partecipazione di Marina Lopez, specialista in prodotti gourmet e della famosa bevanda “Shiva”, e Irene Judith Lizarraga, che hanno preparato prodotti exoconostle come salse, marmellate e prodotti secchi, oltre a gioielli e gioielli. Realizzato dall’artigiano Wilibaldo García Tomás, originario di San Felipe del Progreso.

Allo stesso modo, Irving Gomez con il ricamo San Felipe Santiago de Villa de Allende; Gregorio Zarate con ceramiche maioliche dipinte e decorate a mano; Tessuti su telai e coloranti naturali di Rena Rayon; Olga Diaz con l’arte dell’argilla; e Antonio Ortega che si dedica alla creazione di pezzi di ossidiana intagliati e intagliati.

All’evento hanno partecipato Mauricio Sánchez Sánchez, responsabile dell’Ufficio della Direzione Generale di Pianificazione e Sviluppo Sostenibile dello Stato del Messico, e Agustín Herrera, Direttore dell’IIFAEM.

Per coloro che desiderano conoscere Punto Mexico, si consiglia di visitarlo tra le 9:00 e le 18:00, in via Presidente Masaryk n° 172, nel quartiere Polanco, sede del sindaco Miguel Hidalgo, a Città del Messico. . L’invio è gratuito.

