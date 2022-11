Eduardo de Paz è retrocesso nel Gruppo B con la Spagna che cade contro l’Italia

Eduardo de Paz e la sua squadra di Txuri Berri gareggeranno nel Gruppo B del Campionato Europeo di Curling la prossima stagione. Con questo, la Spagna proverà a tornare il prima possibile nella massima categoria continentale del gioco dopo essere caduta contro la solida capolista della classifica, l’Italia, che ha perso ieri.

In un torneo in cui de Paz e altri membri della delegazione spagnola avevano grandi speranze di tornare nell’élite nazionale di curling, i risultati non sono stati buoni. E senza fortuna. Quattro sconfitte di misura, alcune contro le dirette rivali, hanno visto il Lione e la sua squadra condannati al calo in campionato dopo una sconfitta per 5-9 contro l’Italia. Ora senza possibilità di recuperare un passaggio che gli darebbe la permanenza in Europa A.

Tutti sono andati sotto 5-6 nella prima giornata contro la Turchia in un torneo che gli spagnoli sono arrivati ​​a dominare, poi hanno fatto lo stesso con uno dei giganti, la Scozia (4-10). Un risultato sfavorevole con la Germania (6-8), seguito da una vittoria contro la Danimarca (8-7), ha lasciato tutto in sospeso, ma sconfitte contro Repubblica Ceca (4-10), Norvegia (4-5), Svizzera (3-6) e Italia (5-9) hanno finito per accontentare De Paz.