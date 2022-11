Eduardo Estrella afferma che il Forum parlamentare è uno “spazio ideale” per chiedere solidarietà con Haiti

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – Il presidente del Senato, Eduardo Estrella, ha affermato giovedì che l’11° Forum parlamentare iberoamericano è lo “spazio perfetto” per invitare la comunità internazionale a mostrare solidarietà ad Haiti.

Il forum, che si tiene nella sala dell’Assemblea nazionale, comprende più di 22 paesi dell’intera regione iberoamericana, dove Estrella ha ritenuto che i paesi presenti all’incontro dovrebbero essere allertati sulla situazione ad Haiti per non partire. Il problema è solo nelle mani della Repubblica Dominicana.

Anche se l’argomento non è stato inserito nel programma di attività, il senatore ha detto che è uno spazio ideale per parlare della situazione.

L’11° Forum parlamentare iberoamericano affronterà le questioni della sicurezza alimentare e dei cittadini, la ripresa attraverso la ristrutturazione post-pandemia, la trasparenza istituzionale e la vicinanza dei parlamenti ai cittadini.

Riteniamo opportuno presentare il caso del nostro paese vicino, Haiti. Preghiamo sempre in tutti i luoghi in cui abbiamo partecipato, affinché la comunità internazionale attenda con impazienza questo nobile popolo in un gesto umanitario. Ha detto che è urgente che tutti aiutiamo a promuovere il ritorno delle istituzioni nel Paese che soffre della maggior parte delle carenze della regione.

In un altro accordo sulle questioni da discutere, ha affermato che è necessario rafforzare i “meccanismi di trasparenza” di fronte all’indebitamento a cui si è dovuto ricorrere per gli effetti dell’epidemia e della guerra. .

I bisogni della nostra gente sono in aumento e le risorse disponibili sono inferiori a quelle che siamo stati costretti a ricorrere al debito. In questa situazione, diventa ogni giorno necessario rafforzare i meccanismi di trasparenza e accountability, con l’obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica.

Imparentato