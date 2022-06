Edurne rivela i suoi piani per la seconda maternità con David de Gea

E il4 marzo 2021, edurn e david de geaPortiere del Manchester United, benvenuto Yanai, la prima figlia della coppia. Da allora, entrambi sono stati contenti della famiglia che hanno costruito insieme e si stanno godendo la crescita della bambina. Questa settimana, in occasione di “nicxs” in Teatro del Colosseo di MadridLa cantante ha rivelato i suoi piani per un secondo figlio.

nei dati per Stampa EuropaEdorn ha espresso la sua felicità per l’arrivo di Yanai e per le vacanze che hanno avuto con De Gea: “È stato bello stare con lei e David in questi giorni. È passato così in fretta. Mi sarei goduto un po’ la spiaggia. Di più, ma il la verità è È bello vedere come cresce, come scopre il mondo e vederlo attraverso i suoi occhiIl tuo punto di vista, è bellissimo”.

D’altra parte, l’artista ha ammesso di essere molto “tollerante” nei confronti di Yanai e di come il loro rapporto con il portiere spagnolo sia cambiato dopo che sono diventati genitori. “Siamo sempre gli stessi di sempre. La tua vita cambia, ma è importante non perdere quei momenti in coppia. Stiamo meglio con la ragazza”, ha espresso Edurne in Europe Press.

Edurne e De Gea… un secondo genitore?

La cantante è stata anche interrogata sulla possibilità di avere un secondo figlio, ma la sua risposta non è stata più chiara: “non adesso”. Quanto a Madrid, al momento ha abbastanza Yanai, e l’amica di De Gea ha ammesso che prendersi cura della sua prima figlia “richiede molte ore”. Inoltre, si è ritenuto che Questo non è il momento di rendere Yanai “più vecchio”..

Tuttavia, Adorn non voleva chiudere la porta a una nuova gravidanza in futuro, anche se non pensa che questo sia vicino. “Non so se Tra quattro o cinque anniMa non ho tempo adesso. Ci penso e dico: “Non posso”.