Edward James Olmos rivela la sua battaglia contro il cancro alla gola

Edward James Olmos ha recentemente rivelato in un podcast di essere libero dal cancro dopo che la malattia gli ha “attaccato” la gola.

Nella puntata di venerdì di “Guida e amici” L’attore di “Selena” e “Miami Vice” ha condiviso “pubblicamente per la prima volta” di avere un cancro alla gola. Olmos ha detto di aver interrotto il trattamento a dicembre e da allora si è ripreso dopo “mesi e mesi” di radiazioni e chemioterapia.

“Molti dei miei amici sono morti a causa di questo”, ha detto il candidato all’Oscar conduttore di podcast e DJ radiofonico Mando Fresko.

È una malattia molto forte. Cancro, è un periodo, ma in gola è davvero difficile… Una delle cose che ho fatto, di cui sono molto grato, è che ero attrezzato per combatterlo. Era in buona forma”.

Olmos ha detto che i medici le hanno detto prima che iniziasse il trattamento che non sapevano come sarebbe suonata la sua voce una volta che i suoi linfonodi “bruciassero” durante le radiazioni.

Oltre a sottoporsi a radiazioni e chemioterapia, la star di “Stand and Deliver” è stata sottoposta a una dieta da 2.500 calorie al giorno. Poiché aveva difficoltà a deglutire, i medici consigliarono a Olmos di prendere il cibo attraverso un tubo, ma si rifiutò di ricevere i nutrienti in questo modo.

“È stato molto difficile. Voglio dire, oh mio Dio”, ha detto, “è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Mi ha fatto capire quanto sia meravigliosa questa vita”.

Durante la lotta contro la malattia, Olmos ha perso 55 libbre e una quantità significativa di muscoli. Negli ultimi quattro mesi, il nativo di East L.A. ha lentamente riguadagnato tutta la sua forza, ha detto, remando, sollevando pesi e nuotando almeno un miglio al giorno.

“Ci sono stati momenti nei mesi in cui ero in terapia che il corpo ha rinunciato”, ha continuato Olmos.

“Ho avuto alcune esperienze che mi hanno portato più vicino alla morte, ma era troppo vicino.”

