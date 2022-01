Edwin Kaz: Il cantante del Grupo Firme farà la sua comparsa dopo il suo ricovero in ospedale? | Messico | mx | celebrità | nnda nnlt | Fama

Dopo aver superato il ricovero per un’ernia, cantante gruppo fissoe Edwin KazHa riportato tutto sui social network in un modo mai visto prima. Il cantante del gruppo ha mostrato il suo nuovo look e ha chiesto al pubblico di decidere se rimanere così o tornare all’aspetto tradizionale che aveva durante il suo palco nello spettacolo messicano.

Edwin Kaz Si è sempre distinto per aver indossato i capelli corti e senza peli sul viso, che è il suo segno distintivo in ogni spettacolo con il suo ensemble. Questo 2022 però potrebbe cambiare tutto perché ha deciso di cambiare un po’, almeno per ora, perché non sappiamo se resterà così.

Edwin Kaz con Maluma durante la registrazione del video musicale di “Everybody”. (Foto: Edwin Kaz/Instagram).

EDUIN CAZ e il suo nuovo look

Attraverso un post sulle storie del tuo account InstagramIl giovane artista è apparso con una piccola barba e baffi in crescita, cosa che ha chiaramente sorpreso milioni di suoi seguaci che non sono abituati a questo aspetto.

Oltre a chiarire che non si è rasato per sempre la frenesia del momento, ha chiesto ai suoi fan di prendere una decisione sul suo aspetto. Cioè, ha compilato un questionario con due opzioni: farsi crescere i baffi o raderseli immediatamente.

Sorprendentemente, i suoi fan hanno risposto rapidamente e una grande maggioranza ha convenuto che era meglio per lui radersi la faccia, spiegando che non volevano vedere uno dei loro cantanti preferiti in quel modo.

Edwin Kaz non ha commentato il suo aspetto futuro e se rispetterà la decisione dei suoi fan, ma sicuramente col passare del tempo e rivediamo i suoi post possiamo riconoscere la sua scelta. Possibile che ora partecipi alle feste con barba e baffi?

I FIRM hanno confermato il loro concerto CDMX

Era sul conto ufficiale di Instagram A partire dal gruppo fisso Si sapevano maggiori dettagli su questo concerto, che sarà l’unico che presenteranno in Messico, secondo quanto dettagliato lì.

Questo fenomeno torna in Messico!Foro Sol sarà l’unico teatro ad assistere al grande concerto del Grupo Firme nel 2022, puoi leggere nella descrizione della foto.

Pertanto, è stato confermato che il Grupo Firme si presenterà al Foro Sol di Città del Messico sabato prossimo, 26 marzo, per risvegliare le passioni nei suoi fan. Edwin Caz arriverà con un nuovo look?