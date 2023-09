eFootball 2024, ora disponibile su console e PC: tutte le novità che comprende

La palla è ancora una volta nel campo di Konami. L’azienda giapponese ha lavorato al passaggio tra la versione precedente e quella nuova, ma l’attesa è finalmente finita: eFootball 2024 è ora scaricabile gratuitamente, quindi sia i giocatori su console che quelli su PC possono accedere a miglioramenti giocabili e nuovi contenuti. E attraverso un comunicato stampa, Lo sviluppatore giapponese ha riassunto tutte le modifiche e le aggiuntedi cui parleremo nei paragrafi successivi.

Questo è lo scopo di eFootball 2024

Aggiornare i club partner

KONAMI ha confermato la presenza di club partner, tra cui alcune delle squadre di calcio più famose come FC Barcelona, ​​Manchester United, FC Bayern Monaco, Inter, AC Milan e Arsenal.

Questi club, e altri ancora, vedranno le loro divise, stadi e rose di gioco aggiornati per ricreare la nuova stagione, così come i più grandi acquisti del calcio mondiale quest’estate.

Inoltre, eFootball rimane anche l’unico luogo in cui gli utenti possono giocare in stadi iconici come Allianz Arena, Spotify Camp Nou, San Siro e Stadio Olimpico.

Nuove funzionalità di gioco

eFootball 2024 apporta una serie di aggiornamenti al gioco. Sulla base del feedback raccolto dagli utenti, KONAMI ha implementato diverse modifiche al gioco per migliorare l’immersione e il realismo offerti dall’e-Football.

Le principali modifiche riguardano il dribbling e la difesa. Le risposte di controllo migliorate consentiranno agli utenti di prendere decisioni in frazioni di secondo simili a quelle prese ai veri livelli d’élite del calcio, consentendo ai giocatori di controllare da vicino la palla e persino di dribblare in situazioni in cui la palla è vicina all’avversario.

La maggiore precisione delle abilità individuali consentirà agli utenti di coordinare la propria squadra e i modelli tattici a un livello superiore e creare più opportunità di gol sul campo virtuale.

La funzione di pagamento è ora disponibile per un team building più entusiasmante

I pagamenti sono una nuova funzionalità di eFootball, che offre agli utenti la possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche dei loro giocatori preferiti. I rifiuti consentiranno ai giocatori di esibirsi oltre gli standard normali (massimo 99), il che significa che gli utenti potranno aumentare di livello le abilità e gli attributi individuali dei vari giocatori all’interno del loro Dream Team.

Saranno disponibili diversi tipi di potenziamenti nel gioco, inclusi quelli specifici per ciascun giocatore, quelli che influenzano l’intera squadra e quelli che appaiono quando vengono selezionati i giocatori che soddisfano determinati criteri.

Questa funzionalità consentirà agli utenti di collaborare con maggiore libertà, varietà e divertimento.

Premi della campagna di avvio.

Sia i nuovi che i vecchi utenti di KONAMI Soccer, utenti di tutti i livelli di abilità potranno sfruttare appieno i vari premi di gioco che li attendono con il lancio della nuova campagna iniziale.

Attraverso una serie di premi di accesso, gli utenti possono vincere 4 offerte pratiche, 360.000 GP, 60.000 EXP e 120 monete eFootball™.

Inoltre, attraverso gli Obiettivi della campagna, gli utenti possono aggiungere 400.000 premi generali, 120.000 XP, 100 valute eFootball™ e 4 programmi di allenamento delle abilità.

Insieme, questi elementi di gioco possono gettare le basi per la creazione di fantastici Dream Team, personalizzati in base allo stile di gioco e alla filosofia di qualsiasi utente.

Calciatore dell’Inter Miami ed ex giocatore del Barcellona e del Paris Saint-Germain, Lionel Messi continuerà a essere associato al marchio eFootball e parteciperà come ambasciatore del videogiocoEssere la cover star e il volto di molte campagne pubblicitarie. Inoltre, reciterà in Leo Messi, disponibile per l’acquisto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC Windows. Il Premium Ambassador Pack: Leo Messi sarà invece disponibile su dispositivi mobili e PC.

E cosa include? Oltre al gioco, che è gratuito, Viene fornito con la carta Messi Epic Dotato della nuova funzione push, 10 giocatori speciali dei loro ex compagni di squadra, 11 combo da 4000 XP e 3400 monete eFootball.

Calcio elettronico Può essere scaricato gratuitamente su console e PC. Non perdere tutti i contenuti trasferiti da un’edizione a quella successiva.