EiDF, un’azienda cresciuta del 560% negli ultimi 18 mesi | mercati

EiDF (Energia, innovazione e sviluppo fotovoltaico) è un chiaro esempio di ciò che molti analisti descrivono come i tesori da scoprire del mercato azionario. Nel 2022 ha realizzato una rivalutazione del 480% e dalla sua comparsa sul mercato, nel luglio 2021, ha realizzato un utile del 560%. Questa società è quotata su BME Growth, una parte del mercato azionario spagnolo specializzata in titoli a bassa capitalizzazione, quindi non ha quasi alcun seguito da parte degli analisti in termini di raccomandazioni, prezzi target o valutazioni e prospettive di business. Le sue azioni salgono, ma senza fare rumore.

Dietro questo spettacolare balzo in borsa – il FEI è quotato solo da un anno e mezzo – c’è un business all’avanguardia: il solare fotovoltaico. EiDF è specializzata nell’installazione di questo tipo di pannelli per l’autoconsumo industriale e commerciale a livello nazionale. Tra i suoi clienti ci sono BBVA, Fedex, Estrella Galicia, Amazon, Aena, ACS, Mercadona, Repsol e Naturgy, su 4000. L’azienda stessa stima che si possa risparmiare fino al 60% sulla bolletta elettrica con impianti fotovoltaici; Inoltre, il prezzo dei materiali necessari è stato ridotto del 77% negli ultimi dieci anni.

Tra gennaio e settembre 2022 raggiunto Fatturato a 315,54 milioni di euro, in crescita del 932,86% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e fatturato a 46,86 milioni di euro, in crescita del 560%. “Manteniamo una visione positiva di EiDF grazie alla sua posizione di leadership nello spazio dell’autoconsumo [19% de cuota de mercado], con ottime prospettive di crescita (gli obiettivi per il 2022 sono stati superati pochi mesi dopo la loro pubblicazione), insieme al suo modello di business integrato nelle rinnovabili. Consideriamo il valore come un’opportunità di investimento molto interessante nel settore delle energie rinnovabili”, spiegano da Alantra.

Da parte sua, Gestión de Patrimonios Mobiliarios ha evidenziato che “Il Fondo europeo per gli investimenti mantiene una solida posizione finanziaria, con un rapporto debito/ammortamento di 1,19 volte, e una tesoreria con una liquidità netta di 24 milioni. La sua capacità finanziaria le consente di sviluppare un modello di business basato su un PPA [power purchase agreement] per autoconsumo. Ha assicurato la crescita futura: in autoconsumo ha un portafoglio di 305 progetti da realizzare e generare [su segunda línea de negocio] Ha una pipeline di 2,6 gigawatt”. Entrambi i pareri, quello di Alantra e Gestión de Patrimonios Mobiliarios, appartengono ad analisi sponsorizzate dall’EiDF.

Beatriz Pérez e Jaime Vázquez, gestori del fondo di Renta 4 Megatendencias Medioambiente, invece, riconoscono di non avere attualmente la società in portafoglio, ma sottolineano le potenzialità del settore: “In Spagna l’autoconsumo di energia solare l’energia elettrica è raddoppiata, oltre 2.500 MW installati nel 2022 (il 108% in più rispetto al 2021).L’aumento dei prezzi dell’energia elettrica ha incoraggiato le imprese industriali e le famiglie a scegliere impianti di autoconsumo per ridurre i costi. Ma avvertono dell’aumento della concorrenza: “Attualmente ci sono altre società che stanno scommettendo sull’autoconsumo residenziale a causa dell’elevata domanda, come la portoghese Greenvolt, e speriamo che ne entrino altre”, affermano.

Nel frattempo, Joaquín Robles, analista di XTB, sta prestando attenzione “ai risultati imminenti, che saranno decisivi per l’andamento del prezzo delle azioni, poiché gran parte dei recenti aumenti sono guidati da aspettative di crescita elevate”. Ricordiamo inoltre che la priorità per quest’anno è quotarsi, dopo che il suo valore ha raggiunto i 1.585 milioni di euro.

EiDF ha già iniziato a muoversi per fare il salto nel primo semestre. L’assemblea degli azionisti ha concordato di dividere il rapporto di quattro nuove azioni per ogni vecchia azione lo scorso settembre. L’attuale flottante è del 14,6%.