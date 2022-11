Eidos Montral sta lavorando a nuovi giochi Deus Ex e Xbox, incluso Fable

Gruppo Abbracciatore È una delle più grandi società di videogiochi al mondo. Il più grande d’EuropaE non ha smesso di acquistare dozzine di studi.

Tra questi, era il più famoso Crystal Dynamics e Eidos Montrealresponsabile degli ultimi giochi di Tomb Raider, Deus Ex e di due iterazioni Marvel, con The Avengers e Guardians of the Galaxy.

Eidos Montrealdietro lo studio I Guardiani della Galassia della MarvelE il L’ombra del Tomb RaiderE il Gli ex dei hanno diviso i mortali E Deus Ex Human Revolution è il protagonista di oggi: Jason Schreyer di Bloomberg Si afferma che lo studio canadese sta lavorando a tre giochi: uno Nuova IPun Nuovo Deus Ex… S racconto.

Ancora intatto, Eidos Montreal ha cancellato il gioco “Children on Bikes” ispirato a Stranger Things. Ora stanno lavorando su:

1) Nuovo indirizzo IP (rinnovato di recente)

2) Nuovo Deus Ex (troppo presto)

3) Partnership di co-sviluppo con Xbox, incluso Fable – Jason Schreier (@jasonschreier) 1 novembre 2022

Eidos Montréal sta lavorando a Fable e collaborerà a più giochi Xbox

Al fine di tagliare i costi in tutto il gruppo, Embracer Group ha realizzato un momento piuttosto strano. Onoma Studio è chiusoformalmente conosciuto come Piazza Enix Montreal.

È stato uno dei tre studi che ha acquistato Square Enix, insieme a Crystal Dynamics ed Eidos, e si è concentrato su giochi per dispositivi mobili come Lara Croft GO o Hitman GOE, meno di tre settimane fa, ha annunciato un rebranding: si chiamerebbe Onoma e sarebbe “un ombrello per molteplici prodotti, programmi e iniziative, ognuno con personalità diverse”, secondo Embracer.

Questo non è più il caso. Embracer ha deciso di chiudere lo studio e Onoma non esiste più. La deviazione improvvisa colpisce 200 persone. alcuni dipendenti Entrerai a far parte di Eidos-Montréalnella stessa città.

Dal canto suo, Eidos Montréal non ha subito alcuna perdita di personale, ma ha subito altre modifiche.

Sotto la nuova gestione del Gruppo Embracer, Eidos Montreal ha cancellato una partita e ridotto le dimensioni e il budget di un’altra, sta procedendo una nuova IP, ma come un gioco più piccolo. Il gioco cancellato sembra essere stato ispirato da Stranger Things.

Quindi, Eidos Montréal lavorerà a questa nuova IP, al nuovo Deus Ex (che è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, avverte Scheicher)… e collaborerà con Microsoft per aiutare con vari giochi.

Tra questi, Eidos collaborerà con gli inglesi giochi da cortile Per lavorare sul nuovo racconto, ma non sarà limitato a questo indirizzo. Embracer Group e Microsoft sembrano flirtare molto, perché anche Crystal Dynamics sta lavorando a un riavvio oscurità totale Cosa stava facendo L’iniziativa.