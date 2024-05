El Corte Inglés celebra la sua Settimana Internet con grandi offerte di immagini e suoni per godere appieno dei nostri contenuti preferiti

Cinque proposte interessanti per quegli utenti che stanno pensando di rinnovare il proprio home cinema

In Corte inglese Festeggiano: loro Settimana di Internet È arrivato giovedì scorso con decine di prodotti video e audio con sconti così interessanti che ci faranno pensare a rinnovare le nostre attrezzature per avere più serie e film a casa. Ne vediamo cinque tra i più interessanti.

JBL Barra 800

Questa barra audio JBL Ripartizione di 50 euro A El Corte Inglés, dai precedenti 749,99 € agli attuali 700,01 € con spedizione o ritiro in negozio assolutamente gratuiti.

Questo altoparlante JBL premium con subwoofer wireless da 10 pollici offre un suono surround 3D grazie alle tecnologie Dolby Atmos Contatta ora Arco HDMI. Ha anche la tecnologia Voce puracosì puoi goderti finestre di dialogo chiare e parametri personalizzabili.





Integra Trasmissione, AlexaE musica multiroom ChromecastCiò ti consentirà di accedere a più di 300 servizi di streaming. È compatibile con gli assistenti vocali Assistente Google, Alexa E con Siri. Fornisce forza 720 watt E ha dei contatti HDMI, Wifi E Bluetooth.

Hisense85A6K

Questo modello di Hisense costa adesso 899 eurocome presuppongono 300 euro in meno Rispetto a qualche giorno fa, quando il suo prezzo era di 1.199 euro. La spedizione o il ritiro in negozio non hanno costi aggiuntivi.

lui ha uno schermo 85 pollici Con risoluzione 4K UHD e retroilluminazione Valvola diretta. La sua frequenza di aggiornamento è 60 Hz Mostra il supporto per Dolby Vision, HLG, HDR e HDR10+.

In termini di suono, integra fortemente due altoparlanti 15 watt È completato da tecniche Dolby Audio e DTS virtuale:. Tutto questo funziona con il sistema operativo VIDAA U6, sviluppato dal produttore.

JBL Barra 300

Ancora una volta andiamo con il segnale nel suono JBLquesta volta con un modello più conveniente, a partire dal prezzo di 349,99 euro di El Corte Inglés fino al prezzo attuale di 299,99 euro, che rappresenta Sconto di 50 euro Con ritiro in negozio o consegna a domicilio senza costi aggiuntivi.

La JBL Bar è larga 82 cm, il che la rende facile da adattare a qualsiasi mobile e smart TV grazie alle sue dimensioni ridotte. Io ho 5.0 canali di uscita E con Suono 3D E tecnologia surround Dolby Atmos non compressa tramite un unico cavo HDMI con connettività Arco HDMI. Anche la connessione di ingresso HDMI Offre qualità video 4K Da un lettore video o una console per videogiochi compatibile.

Con JBL MultiBeam puoi espandere il tuo campo sonoro ottenendo… Potenza 260 watt Include bassi potenti e PureVoice, che utilizza un algoritmo Migliora la chiarezza del suono Assicurati che le conversazioni sullo schermo vengano ascoltate in modo chiaro e fluido.

L’app JBL One per smartphone e tablet ti consente di configurare e personalizzare le impostazioni ed esplorare i servizi musicali integrati. Ha anche porta USB, Ingresso audio ottico Può essere collegato in modalità wireless tramite Bluetooth 5.0 e Wi-Fi.

TCL50C655

TCL Siamo già abituati ad un sorprendente rapporto qualità/prezzo e lo dimostra ancora una volta con questo modello che costa 499 euro a El Corte Inglés, ma con Sconto di 123 euro cadere su 376 euro. Spedizione gratuita o ritiro in negozio.

Modello moderno 2024 con schermo QLED Pro da 50 pollici E la decisione Ultra HD 4K,retroilluminazione Valvola direttafrequenza di aggiornamento di 120 Hz E supporto per Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG. lavora con Google TV Integra due altoparlanti che ci danno Potenza totale 20 watt E supporto audio coinvolgente Dolby Atmos. Include quattro porte HDMI2.1.

Hisense PL1SE Cinema 4K

Questa è una presentazione molto completa Hisense Destinato agli utenti più esigenti nelle loro riprese cinematografiche, il costo varia da 2.299 € presso El Corte Inglés al prezzo attuale di 1.688,90 €, il che significa Sconto di almeno 610 euro Con spedizione o ritiro in negozio senza costi aggiuntivi.

con La risoluzione nativa è UHD 4Kgarantisce una vita utile di oltre 25.000 ore in a Lancio ridotto troppo cortoCon PL1SE, garantisce un’esperienza coinvolgente da qualsiasi angolazione poiché visualizza immagini che vanno da 80 a 120 pollici. Inoltre, lo schermo contiene Rifiuta la luce ambientale Visualizza immagini luminose e nitide in qualsiasi tipo di ambiente.

È compatibile con Tecnologia HDR e Dolby Vision Ottimizza dinamicamente colore, contrasto e luminosità. Supporta anche l’audio surround Dolby Atmos, che ti aiuterà a sentirti al centro di tutta l’azione mentre il suono scorrerà intorno a te. Visualizza la calibrazione originale del manager con Modalità di uscita In modalità gioco offre funzioni avanzate come ALLM. Questa modalità viene attivata automaticamente per offrirti le migliori prestazioni riducendo il ritardo di input a solo 16 ms.

