El Corte Inglés riduce il prezzo di questo potente laptop HP

e questo è Scegli un laptop Può essere un compito complesso. Ma, in questo caso, questa offerta ci aiuterà a prendere una decisione rapida. Ecco perché El Corte Inglés ha abbassato il prezzo HP 15s-fq4009ns a € 200Un’occasione perfetta per ottenere un dispositivo molto potente ad un prezzo incredibile e per un tempo limitato. Se vuoi saperne di più, continua a leggere che ti sorprenderà.

Con un ottimo design, robusto e dal profilo molto basso

È un laptop che cattura la nostra attenzione non appena lo vediamo, perché lo è Design davvero accattivante In argento. È molto elegante e si adatta perfettamente sia alla nostra casa che in ufficio. Se il reparto estetico è molto importante per noi, di certo non ci lascerà indifferenti. Inoltre, il suo Peso 16,9 kg Ci permette di trasportarlo comodamente e la sua batteria arriva 7 ore di autonomiaPerfetto per la giornata di lavoro.

Ha uno schermo di dimensioni abbastanza standard, 15,6 pollici. È abbastanza grande da vedere chiaramente tutto il contenuto, ma senza essere eccessivamente grande che può influire sul peso. la tua decisione è Alta precisione (1920 x 1080 pixel) e il pannello è antiriflesso. Nella cornice superiore, ospita una webcam HD 720p, ideale per effettuare videochiamate.