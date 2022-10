El Corte Inglés taglia di 200€ il miglior monitor gaming Samsung

Per godere appieno dei nostri giochi, è necessario disporre dei migliori accessori, come mouse, tastiera e ovviamente schermo di alta qualità. Ciò dovrebbe fornire un’elevata frequenza di aggiornamento, una bassa latenza e un pannello di alta qualità. Tutto questo è ciò che possiamo trovare in questo monitor Samsung di fascia alta, particolarmente adatto alle persone più esigenti.

Gioca come non hai mai sognato

Stiamo parlando di un monitor da gioco firmato Samsung delle dimensioni di 28 polliciPerfetto per qualsiasi ufficio e stanza. Ha un pannello IPS ad alta definizione 4KHD (3840 x 2160 pixel), tecnologia compatibile HDR400 Per creare colori straordinari con grande profondità e grande quantità di dettagli. Evidenzia l’ampio angolo di visione di 178 gradi per una maggiore nitidezza da qualsiasi punto di vista.

Ha anche una frequenza di aggiornamento super veloce di 144 HzÈ il più alto in assoluto in un display Samsung con questa risoluzione ed è in grado di visualizzare anche le scene più veloci in modo fluido e senza ritardi. Inoltre, il Solo 1 ms di tempo di risposta Elimina il ritardo e le immagini fantasma per un’immagine più fluida in Ultra HD.