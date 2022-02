Este contenido fue publicado el 11 febbraio 2022 – 20:25

Nuova York, 11 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio del Texas (WTI) cerró este viernes con una fuerte subida del 3,6 % e se situó en 93,10 dólares el barril tras la reacción del mercado a las Expectativas estratti da Washington dalla Russia invasa l’Ucrania nei prossimi giorni.

Según datos at final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futures of WTI per entrega en marzo sumaron 3,22 dolaris to the cierre de la sesión anterior.

El petróleo estadounidense superó los 90 dolares esta mañana y se disparó cuando el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que hay “una posibilidad clara” de que Rusia ata Ol aque a Ucrania coneg de losían losian Pekin.

“Esto no se esperaba, teniendo en cuenta algunos comentarios constructivos durante la semana”, señaló en una nota el analista Edward Moya, de la firma Oanda, quien consideró que los precios del crudo van a estar “extremadamente volácións” ay la en Ukraine.

Los futuros del Texas iban encaminados a romper con una racha que ha encarecido el precio las últimas siete semanas, pero se anotó una nuova revalorización acumulada, del 1,85%, por el temor a esa posible invasión, don U. de UEE. ha lamado ya un evacuar a sus ciudadanos.

Per l’altra parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) è stimata in informazioni pubbliche che riguardano la domanda globale subirá este año en 3,2 millones de barriles diarios (mbd), hasta situarse en 100,6 millones, la principale riattivazione economica tras la crisi della pandemia.

L’AIE Calculó, además, que la OPEP ha dejado de enviar al mercado más de 300 millones de barriles des primis de 2021 porque sus miembros no han cumplido sus propiass de producción para revertir el histórico recorta man limit de 2020, la que .

Asimismo, las negociaciones nucleares con Irán han sido un factor bajista los últimos días, junto a la perspectiva de que la Reserva Federal endurezca pronto su politica monetaria para controlar la inflación, que ensu e nero registró maggio 40

Por otra parte, los contratos de gas natural para entrega en marzo bajaron menos de dos centavos, hasta los 3,94 dólares por cada mil pies cúbicos, y los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron siete centavo 2, hasta centavo, el galón.EFE

