El cierre de mercado dej muchos traspasos y ahora todo el foco se centrar en lo que va a pasar en el mes de junio. Dos nombres sobresalen por encima de todos: Haaland e Mbapp. Las ltimas informaciones aseguran que el Real Madrid ya tiene un acuerdo con il delantero del PSG mientras que en el caso del ariete del Dortmund hay mucho ms misterio.

Segn los pronsticos de Betfairque fiche Haaland per el Manchester City e la più grande valorada, pero sorprendere la cantidad de equipos en cuotas muy cercanas dentro la lista. Que la estrella del Dortmund termine siendo dirigida por Guardiola se paga a 2,50 euro apostata, la cuota ms baja de todas. Es sabido el inters del club cittadino por un delantero tras el fichaje fallido de Kane el pasado verano y la marcha de Ferran Torres al Barcelona en este ltimo mercado. Desde Inglaterra aseguran que el equipo de Guardiola baraja muy seriamente esta probabilidad.

El secondo club que aparece en la lista es el propio Borussia Dortmund. Sera toda una sorpresa, o no tanto, que Haaland continuase en su equipo actual si atendemos a la confianza de los apostantes. Segn los pronsticos de Betfairque el noruego sig un ao ms costa a 3 euro apostata, segunda opcin mejor valorada. Desde Alemania han salido informaciones que hablan de un ltimo intento de la directiva germana para seducir a su estrella un ao ms. Haaland termina contrato nel 2024 ya sus 21 aos quiz opta por aguantar a la espera de ofertas maggiori.

Il Real Madrid, siempre en las quinielas

En el horizonte no podra falta l’alternativa del Real Madrid. Que Haaland fiche por el club blanco se paga a 4 por euro apostado. Despus de City e seguir en el Dortmund, los apostantes ven cada ver mayor la posibilidad de que Haaland mare del conjunto blanco la prxima temporada.

Il diario Ruhr Nachrichtenmolto legato alla realtà del Borussia Dortmund, ha rivelato Haaland ha pasado tres das en Mnaco junto a su padre y un amigo.

Su viaje exprs stara ligado a su futuro. Esta visita al Principato forma parte del guion par acabar con el culebrn. Estudiar un plan de accin para lo que viene sin estar Mino Raiola al cien por cien para negociar en estos momentos.

La peligrosa ombra del Bayern

Se del Madrid tiene que estar attento el Borussia Dortmund, qu decir del Bayern. Se da por hecho que si Haaland quiere irse lo har fuera de la Bundesliga. Sin embargo, teniendo en cuenta el pasado, el Bayern no debe ser descartado. Il club muniqus ha acostumbrado a pescar en la plantilla del Dortmund, desde Lewandowski a Gtze pasando por Hummels u altri molti casi. Segn los pronsticos de Betfair, que Haaland aterriza en el rival ms fuerte de Alemania se paga a 6 por euro apostado siendo la cuarta cuota mejor posicionada.

En el caso de Inglaterra tampoco se debe olvidar al Chelsea. Parece casi segura la vuelta de Lukaku in Italia ya que non termina de conectar con Tuchel ya ello se le puede unir el bajo rendimiento de algunos delanteros come Timo Werner. adem, a la Adaptacin de Haaland se le unira el buen conocimiento de Tuchel de sus ex en Alemania e la gran cantidad de dinero con la que contara el club ingls. Bajo este contexto los apostantes de Betfair contemplan que Haaland mare marche al Chelsea con una cotizacin de 6 por euro apostado, igual que el Bayern.

Por ltimo, en la lista di futuri clubes para el crack nrdico emerge el Barcellona. Impensable sera por la situacin financiera, pero de aqu a seis meses y con la buena relacin tra Raiola (rappresentante di Haaland) e Laporta no se debe descartar a los azulgranas. Segn los pronsticos de Betfair, que Haaland fiche por el Barcelona paga 7 euro apostata.

Dnde jugar Haaland la prxima temporada?

1. Man City – cuota 2.5

2. Dortmund – 3.0

3. Real Madrid 4.0

4. Bayern – 6.0

5. Chelsea – 6.0

6. FC Barcellona – 7.0