El Lugo annuncia 22 positivi al virus Covid | Gli sport

Giocatori di Lugo durante la partita di seconda divisione. EDUARDO CANDEL REVIEJO

Il CD Lugo ha annunciato domenica che 22 membri della prima squadra sono risultati positivi al coronavirus nei test sullo staff tecnico e sull’intera squadra. “Attualmente, 14 positivi possono essere confermati nei giocatori, 7 nello staff tecnico e uno nel personale ausiliario. Il club ha detto in un comunicato diffuso domenica che il club e le autorità mediche competenti stanno già attuando il protocollo sanitario disposto per questo scopo per cercare di controllare la situazione che si è verificata.

Il team non esclude che ci saranno più casi nei prossimi giorni, in una situazione definita “estremamente sensibile”. “Nonostante l’applicazione continua e rigorosa di protocolli che hanno permesso all’ente di essere il club meno contagioso nelle passate stagioni, la situazione generale ha colpito anche il CD Lugo. La società ha adottato ogni tipo di precauzione per evitare questo punto”, club ha detto dello scoppio nella prima squadra.

A fronte di questa situazione di emergenza sanitaria, il CD Lugo ha sospeso la seduta di allenamento prevista per domenica pomeriggio.

Puoi seguire EL PAÍS DEPORTES su Sito di social network Facebook S Twitter, o registrati qui per ricevere Newsletter settimanale.