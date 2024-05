“El Rey Salomon” Rondon in testa alla lista provvisoria del Venezuela in Copa America | Vuoi la Copa America 2024

Il direttore tecnico del club vino rosso , Fernando “Bucha” Batista Tra questi c’è il portiere Welker Farnese Nella lista provvisoria dei giocatori, che ho pubblicato lunedì Federcalcio venezuelana (FVF) attraverso il quale la selezione dei dettagli di preparazione per Coppa America Che si terrà a giugno stato unito .

Il portiere viene preso in considerazione dopo che sono trascorsi circa due anni senza essere convocato in Nazionale. Dopo l’intervento chirurgico per colpa di Rottura del legamento Ha riportato un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro mentre si allenava con il Vinotinto Giugno 2022.